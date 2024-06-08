УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

Юлия Закрепа
8 июня 2024, 15:58
57
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 9 июня.
Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла
Какой праздник 9 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 9 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

Какой праздник 9 июня

В Украине и мире 9 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День работников текстильной и легкой промышленности
  • Международный день друзей
  • День двоюродного брата

Церковный праздник 9 июня

По новому церковному календарю, 9 июня в Украине отмечают и чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

Из преданий известно, что святой Кирилл родился в 376 году в городе Александрия, в Египте. В юности он получил содержательное образование, ведь изучал философию и богословие. В 412 году Кирилл стал патриархом Александрийским после смерти своего дяди, архиепископа Феофила. Его служение продолжалось до его смерти в 444 году. Также Кирилл активно противостоял различным еретическим учениям. Он в частности выступал против новаций и арианства. Наиболее известен его конфликт с Несторием, архиепископом Константинопольским, который проповедовал, что Иисус Христос существует как две отдельные личности - божественная и человеческая. Кирилл отстаивал единство Иисуса Христа как одного целого, в котором божественная и человеческая природы нераздельно соединены.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 9 июня

  • Считается, что 9 июня не стоит устраивать ссоры с близкими людьми, ведь можно поссориться на очень долгое время.
  • В народе считают, что в этот день лучше отложить тяжелый труд и отдохнуть духовно.
  • Существует также мнение, что в этот день после захода солнца нельзя убивать муравьев, комаров и пчел.

День Ангела 9 июня

9 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на бывшего "мэра" Купянска

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на бывшего "мэра" Купянска

18:20 Мир
РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

17:44 Украина
Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

16:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Позор тебе : украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о спасении Украины 15405

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк 2363

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк

Тревожная операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев 2003

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование 1937

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

Последние новости

17:58

ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

17:44

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

16:59

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

16:53

Света будет больше: отключения электроэнергии 8 июня начнутся позже

16:17

РФ готовит "пушечное мясо": оккупантов перебрасывают с Херсонщины на Харьковщину

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
16:03

Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

15:58

Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

15:53

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

15:45

Как высушить волосы, когда нет света: лайфхак, который спасет во время блэкаутовВидео

Реклама
15:41

Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

15:01

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погодаВидео

14:51

Из одной ветки получится целый сад: как вырастить долларовое дерево из листочкаВидео

14:41

Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС

14:29

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

14:22

Гороскоп на завтра 9 июня: Львам - волнительный день, Козерогам - развлечения

13:55

Принц Уильям пожаловался на дочь Шарлотту

13:46

Дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ: детали спецоперации

13:21

По жилому дому в Луганске ударила российская ракета С-300: СМИ раскрыли детали

13:20

Когда ВСУ смогут "зачистить" Крым от оккупантов: ответ эксперта

13:07

Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбеВидео

Реклама
13:07

Как хранить чеснок в банке: 3 лучших способа, чтобы он выдержал всю зиму в идеальном состоянииВидео

12:44

Зеленский унизил "товарища" Путина и ответил на обвинения в "нелегитимности"

12:31

Синдром ломал ребра и душил: как болезнь изменила Селин Дион

12:25

Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины

12:14

Почему говорить "металобрухт" - неправильно: какое слово стоит использовать вместо этогоВидео

11:45

ВСУ пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска — Bild

11:31

Одна бригада ВСУ против трех врага: напряжение на Покровском направлении растет

11:11

"Невозможно представить": Кулеба - о заявлении Байдена, что Украине необязательно быть в НАТО

10:23

Столтенберг отказывается от идеи создания фонда помощи Украине - Bloomberg

10:14

Спасет от яблонной плодожорки и избавит от кротов: что поливают солью в огородеВидео

10:11

Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT

09:37

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

09:05

Какие красивые кустарники посадить в саду: названы самые лучшие вариантыВидео

08:43

Путин придумал новую "теорию победы": в ISW рассказали, чего ждать от диктатора

08:31

РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сбить удалось не все

08:10

Саммит мира: чего ожидать Украинемнение

07:41

В Крыму и в России ночью прогремели взрывы: что известно

06:10

Почему Москва боится объявить войну США или НАТОмнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти варежку

05:10

"Есть тысячи целей на территории РФ": эксперт оценил, как может измениться ситуация на фронте

Реклама
04:40

Это могло бы стать третьим этапом войны: как Украина может истощить врага - эксперт

04:07

По всей Украине фиксируют перебои мобильной связи: в Минцифры назвали причину

03:35

Задержка 9-14 месяцев: раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США

03:00

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

02:44

Запретный плод сладок: почему в СССР не разрешали носить джинсы

02:00

В Украине хотят поднять тариф на воду: на сколько он подорожает

01:30

Две задачи для ATACMS и Storm Shadow: новый прогноз ударов по целям в Крыму

01:18

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери ЗаворотнюкВидео

00:49

В Украине работает 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике

07 июня, пятница
23:41

Россия объявила в "розыск" Юлию Тимошенко

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять