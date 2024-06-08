Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 9 июня.

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Какой праздник 9 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 9 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

Какой праздник 9 июня

В Украине и мире 9 июня отмечают такие праздники:

видео дня

День работников текстильной и легкой промышленности

Международный день друзей

День двоюродного брата

Церковный праздник 9 июня

По новому церковному календарю, 9 июня в Украине отмечают и чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

Из преданий известно, что святой Кирилл родился в 376 году в городе Александрия, в Египте. В юности он получил содержательное образование, ведь изучал философию и богословие. В 412 году Кирилл стал патриархом Александрийским после смерти своего дяди, архиепископа Феофила. Его служение продолжалось до его смерти в 444 году. Также Кирилл активно противостоял различным еретическим учениям. Он в частности выступал против новаций и арианства. Наиболее известен его конфликт с Несторием, архиепископом Константинопольским, который проповедовал, что Иисус Христос существует как две отдельные личности - божественная и человеческая. Кирилл отстаивал единство Иисуса Христа как одного целого, в котором божественная и человеческая природы нераздельно соединены.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 9 июня

Считается, что 9 июня не стоит устраивать ссоры с близкими людьми, ведь можно поссориться на очень долгое время.

В народе считают, что в этот день лучше отложить тяжелый труд и отдохнуть духовно.

Существует также мнение, что в этот день после захода солнца нельзя убивать муравьев, комаров и пчел.

День Ангела 9 июня

9 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

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