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Церковный праздник: что категорически запрещено делать 15 июня

Юлия Закрепа
14 июня 2024, 08:57обновлено 14 июня, 09:36
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 15 июня.
Церковный праздник: что категорически запрещено делать 15 июня
Какой праздник 15 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 15 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.

Какой праздник 15 июня

В Украине и мире 15 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День защиты людей пожилого возраста
  • День фотографии природы
  • Международный день уборщика
  • Национальный праздник Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Церковный праздник 15 июня

По новому церковному календарю, 15 июня в Украине отмечают и чтят память пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.

Из преданий известно, что Амос является одним из 12 так называемых "малых пророков" Ветхого Завета. Он происходит из города Текоа, что находится вблизи Вифлеема. Пророк Амос был простым и небогатым человеком - всю свою жизнь он выращивал скот и собирал фиги, за счет этого и жил. Он отличался от своих людей, ведь был очень начитанным, поэтому имел большой багаж знаний.

Амос ревностно проповедовал и защищал строгий монотеизм, выступал против идолопоклонства, пытался выровнять социальную несправедливость и неравенство, призывал к милосердию к бедным и униженным.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 15 июня

  • Считается, что в этот день нельзя устраивать громкие гуляния и веселье, не стоит также петь и танцевать, ведь существует риск, что произойдет что-то плохое.
  • В народе отмечают, что 15 июня не стоит планировать свадьбу или устраивать сватовство.

День Ангела 15 июня

15 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна.

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