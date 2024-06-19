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Церковный праздник: что категорически запрещено делать 20 июня

Юлия Закрепа
19 июня 2024, 10:26
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 20 июня.
Церковный праздник: что категорически запрещено делать 20 июня
Какой праздник 20 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 20 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на священномученика Мефодия, епископа Патарского.

Какой праздник 20 июня

В Украине и мире 20 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день беженцев
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Церковный праздник 20 июня

По новому церковному календарю, 20 июня в Украине отмечают и чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского.

Известно, что святой Мефодий жил в III-IV веках в Малой Азии. Он был епископом города Патара, а всю свою жизнь посвятил христианским проповедям и борьбе с ересью. В преданиях также указано, что он был смиренным монахом. За это епископа, как и многих других христиан того времени, язычники схватили и казнили.

Святой Мефодий Патарский оставил много богословских трудов, среди которых сочинения в защиту христианства и против язычества, изложение православных догматов против учений Оригена и толкование Священного Писания.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 20 июня

  • В этот день, 20 июня, церковь отмечает, что категорически запрещено ссориться, ругаться нецензурными словами.
  • Также в этот день запрещено быть жадным - нельзя отказывать в помощи нуждающимся, ведь инсуе риск обеднеть.
  • В народе считают, что на Мифодия запрещено трогать и убивать пауков, ведь в ваш дом может прийти большая беда.

День Ангела 20 июня

20 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

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