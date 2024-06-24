Церковный праздник: что категорически запрещено делать 25 июня

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 25 июня

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Что нельзя делать 25 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 25 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Спасительница".

Какой праздник 25 июня

В Украине и мире 25 июня отмечают такие праздники:

видео дня

День таможенника Украины

День таможенной службы Украины

Международный день моряка

Международный день борьбы со сколиозом

Церковный праздник 25 июня

По новому церковному календарю, 25 июня в Украине отмечают день преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божьей Матери "Спасительница".

Из преданий известно, что Феврония родилась в богатой и верующей семье в Никее, что в Турции. В 16 лет она по собственной воле поступила в монастырь и там жила строго по обетам монашеской жизни. Святая Феврония отличалась аскетической жизнью, она постоянно изучала Священное Писание и имела глубокие знания в христианском учении. Многие люди приходили к ней именно за советом и духовной поддержкой.

В период жестоких преследований христиан Феврония также стала мишенью. В 304 году ее схватили и арестовали и подвергли жестоким пыткам, но она не отреклась от своей веры. Впоследствии, после страшных пыток святую казнили.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 25 июня

Наши предки считали, что 25 июня на мученицу Февронию запрещено делать что-то с тестом, а тем более выпекать. Существует поверье, что из-за этого могут быть проблемы с деньгами.

В народе считают, что в этот день нельзя делать перестановки и ремонт в доме, ведь существует риск неудач и проблем во время работы.

Также стоит избегать в этот день тяжелой работы в саду и на огороде.

День Ангела 25 июня

25 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Яков.

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