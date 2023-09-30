Церковный праздник 1 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

Мы расскажем, какой праздник 1 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 1 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

1 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицыя и какие сегодня праздники.

Какой праздник 1 октября

День Украинского казачества видео дня

День ветерана

День геронтолога

День защитников и защитниц или День защитника Украины

Церковный праздник 1 октября

1 октября верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Праздник чтит защиту, предоставленную верным через заступничество Богородицы. В славянских православных церквях праздник отмечается как важнейший праздник, кроме Двунадесятых праздников и Пасхи.

В Украине он имеет особое значение из-за связи с Днем Украинского казачества и, соответственно, с недавних пор, с Днем защитников и защитниц Украины.

Что нельзя делать на Покров ?

Нельзя устраивать генеральную уборку;

запрещено копать, строить, убирать, шить;

готовить лучше с самого утра, чтобы к вечеру освободиться;

нельзя сквернословить, ругаться с людьми;

нельзя злоупотреблять спиртными напитками. .

Именины 1 октября

День Ангела 1 октября празднуют Алексей, Ариадна, Ирина, София, Аркадий, Сергей, Михаил, Константин, Иван, Илларион, Владимир, Вениамин и Борис.

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