Церковный праздник 1 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

1 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицыя и какие сегодня праздники.
Какой праздник 1 октября
День Украинского казачествавидео дня
День ветерана
День геронтолога
День защитников и защитниц или День защитника Украины
Церковный праздник 1 октября
1 октября верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Праздник чтит защиту, предоставленную верным через заступничество Богородицы. В славянских православных церквях праздник отмечается как важнейший праздник, кроме Двунадесятых праздников и Пасхи.
В Украине он имеет особое значение из-за связи с Днем Украинского казачества и, соответственно, с недавних пор, с Днем защитников и защитниц Украины.
Что нельзя делать на Покров?
Нельзя устраивать генеральную уборку;
запрещено копать, строить, убирать, шить;
готовить лучше с самого утра, чтобы к вечеру освободиться;
нельзя сквернословить, ругаться с людьми;
нельзя злоупотреблять спиртными напитками..
Именины 1 октября
День Ангела 1 октября празднуют Алексей, Ариадна, Ирина, София, Аркадий, Сергей, Михаил, Константин, Иван, Илларион, Владимир, Вениамин и Борис.
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