Что нужно делать каждый день на Масленицу - традиции и запреты

Вы узнаете:
- Что нужно сделать на Масленицу
- Кому нужно отдать первый блин
- Что такое Тещины вечера
Масленица — это славянский праздник, который символизирует прощание с зимой и зазывание весны. Целую неделю люди устраивают разнообразные гуляния и готовят вкусные традиционные блюда.
Праздник Масленница привязан к празднованию Пасхи и Великому посту, дата которых меняется каждый год. В 2025-м масленичная неделя будет длиться с 24 февраля по 2 марта. Если вам интересно больше узнать о традициях и истории этого праздника, читайте материал: Когда Масленица-2025: как отметить праздник по украинским традициям.
Что можно и нельзя делать в масленичную неделю
В 2025 году первый день Масленицы приходится на 24 февраля. Традиционное название первого дня звучит как Встреча.
В первый день Масленицы нужно:
- чисто убрать дом;
- заготовить продукты на всю неделю;
- испечь первые блины или сварить вареники;
- вспоминать покойных родных;
- украшать дом чучелом из соломы.
В этот день также принято, чтобы родственники ходили друг к другу, чтобы договориться, как провести предстоящую неделю.
Что нужно сделать с первым блином на Масленицу? Первый блин, испеченный на масленичной неделе, было принято отдавать нищим, чтобы они помянули всех усопших.
В первый день Масленицы женщины собирались "колодить", то есть клали на стол полено и пеленали ее, как ребенка, что символизировало продолжения рода. В первый день Колодка будто "рождалась", и за праздничную неделю проживала всю жизнь.
В первый день Колодия нельзя:
- ругаться и злиться;
- долго спать - будет болеть голова;
- есть мясо.
Что делают во второй день Масленицы
Второй день называется Заигрывание (25 февраля 2025). Незамужние девушки устраивали смотрины - звали в гости или ходили гулять со знакомыми парнями. В этот день выбирают потенциальных невест и женихов. Считалось, что симпатия, возникшая в этот день, может вылиться в крепкий союз.
Наши предки верили, что если в этот день не съехать на санях с ледяной горки, то можно "оскорбить" Масленицу.
Что нельзя делать:
- есть мясо и употреблять алкогольные напитки;
- злословить и желать кому-то плохого;
- объедаться во время празднования, даже несмотря на то, что на столе должно быть большое количество блинов с разными начинками.
Третий день Масленицы - Лакомка
В семьях устраивали праздничные ужины. Хозяйки готовили блины с разными начинками и другие угощения: вареники, творожные запеканки, лепешки, блюда из картофеля и овощей.
Чем вкуснее у тещи вышли блины, тем больше она любит своего зятя, а если стол бедный – то и зять нежелателен.
Если дочь еще не замужем, то чем вкуснее блины у хозяйки - тем скорее свадьба.
Молодые девушки собирались на девичники, пели песни и угощали ребят блинами и сладостями.
На третий день Масленицы (26 февраля 2025) уже заканчивали все дела по хозяйству, чтобы вторую половину недели посвятить отдыху.
В этот период нельзя ссориться, чтобы не зазвать в семью беду.
Широкий разгул - четвертый день
Четвертый день масленичной недели (27 февраля 2025) назвали Широкий разгул. В это время начинались настоящие гулянья в честь Масленицы.
Люди катались с горок и на качелях, устраивали поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин. В этот день не принято сидеть дома.
Готовя блины, лучше отдать предпочтение рыбным, овощным или сырным начинкам.
Нельзя встречать гостей в неубранном доме.
Пятый день Масленицы - Тещины вечера
В этот день (28 февраля 2025) зятю полагается пригласить тещу к себе в дом и угостить ее блинами, приготовленными собственноручно.
Тещины вечера могли быть в виде простых посиделок с варениками или блинами или же устраивался большой семейный ужин со множеством родственников.
Согласно одной традиции, теща приходила в дом дочери со всеми необходимыми продуктами для блинов. Дочь пекла блины, а зять должен был развлекать почетную гостью и всячески угождать ей.
По другим традициям, теща отправляла зятю "подарки", которые могли понадобиться для приготовления блинов и вареников: сковороду, половник, бочку для вымешивания теста.
Золовкины посиделки
Шестой день Масленицы - 1 марта 2025 - называется Золовкины посиделки.
В этот день принято было звать в гости сестру мужа, а также других родственников супруга. Их нужно накормить вкусными блинами, а также одарить подарками.
Прощеное воскресенье
Воскресенье, 2 марта - Прощеное воскресенье
В этот день принято просить прощения у родных и друзей, а также самим прощать.
Прося прощения, надо сказать: "Прости меня". Если у вас просят прощения, надо сказать: "Бог простит, и я прощаю". Говоря эту фразу, вы даете понять человеку, которого вы прощаете, что вы готовы примириться и не держите зла.
Верующие в этот день идут в храм, чтобы покаяться в своих грехах. Также нужно сходить на кладбище к родственникам и зажечь свечу, поминать их молитвой и добрыми словами.
В последний день Масленицы принято сжигать чучело, а оставшийся пепел развеивать над полями для хорошего урожая.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье:
- употреблять алкоголь;
- ругаться и ссориться;
- обижаться на кого-то;
- шить, стирать, убирать или заниматься другой физической работой.
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