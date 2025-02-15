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Что нужно делать каждый день на Масленицу - традиции и запреты

Анна Ярославская
15 февраля 2025, 11:58
82
В 2025 году масленичная неделя будет длиться с 24 февраля по 2 марта.

Масленица
Масленицу празднуют целую неделю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Что нужно сделать на Масленицу
  • Кому нужно отдать первый блин
  • Что такое Тещины вечера

Масленица — это славянский праздник, который символизирует прощание с зимой и зазывание весны. Целую неделю люди устраивают разнообразные гуляния и готовят вкусные традиционные блюда.

видео дня

Праздник Масленница привязан к празднованию Пасхи и Великому посту, дата которых меняется каждый год. В 2025-м масленичная неделя будет длиться с 24 февраля по 2 марта. Если вам интересно больше узнать о традициях и истории этого праздника, читайте материал: Когда Масленица-2025: как отметить праздник по украинским традициям.

Что можно и нельзя делать в масленичную неделю

В 2025 году первый день Масленицы приходится на 24 февраля. Традиционное название первого дня звучит как Встреча.

В первый день Масленицы нужно:

  • чисто убрать дом;
  • заготовить продукты на всю неделю;
  • испечь первые блины или сварить вареники;
  • вспоминать покойных родных;
  • украшать дом чучелом из соломы.

В этот день также принято, чтобы родственники ходили друг к другу, чтобы договориться, как провести предстоящую неделю.

Что нужно сделать с первым блином на Масленицу? Первый блин, испеченный на масленичной неделе, было принято отдавать нищим, чтобы они помянули всех усопших.

В первый день Масленицы женщины собирались "колодить", то есть клали на стол полено и пеленали ее, как ребенка, что символизировало продолжения рода. В первый день Колодка будто "рождалась", и за праздничную неделю проживала всю жизнь.

В первый день Колодия нельзя:

  • ругаться и злиться;
  • долго спать - будет болеть голова;
  • есть мясо.

Что делают во второй день Масленицы

Второй день называется Заигрывание (25 февраля 2025). Незамужние девушки устраивали смотрины - звали в гости или ходили гулять со знакомыми парнями. В этот день выбирают потенциальных невест и женихов. Считалось, что симпатия, возникшая в этот день, может вылиться в крепкий союз.

Наши предки верили, что если в этот день не съехать на санях с ледяной горки, то можно "оскорбить" Масленицу.

Масленица, горка
Во второй день Масленицы нужно кататься на горке / Фото: УНИАН

Что нельзя делать:

  • есть мясо и употреблять алкогольные напитки;
  • злословить и желать кому-то плохого;
  • объедаться во время празднования, даже несмотря на то, что на столе должно быть большое количество блинов с разными начинками.

Третий день Масленицы - Лакомка

В семьях устраивали праздничные ужины. Хозяйки готовили блины с разными начинками и другие угощения: вареники, творожные запеканки, лепешки, блюда из картофеля и овощей.

Чем вкуснее у тещи вышли блины, тем больше она любит своего зятя, а если стол бедный – то и зять нежелателен.

Если дочь еще не замужем, то чем вкуснее блины у хозяйки - тем скорее свадьба.

Молодые девушки собирались на девичники, пели песни и угощали ребят блинами и сладостями.

На третий день Масленицы (26 февраля 2025) уже заканчивали все дела по хозяйству, чтобы вторую половину недели посвятить отдыху.

В этот период нельзя ссориться, чтобы не зазвать в семью беду.

Широкий разгул - четвертый день

Четвертый день масленичной недели (27 февраля 2025) назвали Широкий разгул. В это время начинались настоящие гулянья в честь Масленицы.

Люди катались с горок и на качелях, устраивали поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин. В этот день не принято сидеть дома.

Масленница
В четвертый день Масленницы не принято сидеть дома / Фото: УНИАН

Готовя блины, лучше отдать предпочтение рыбным, овощным или сырным начинкам.

Нельзя встречать гостей в неубранном доме.

Массовые гуляния на Масленицу
Массовые гуляния на Масленицу / Фото: УНИАН

Пятый день Масленицы - Тещины вечера

В этот день (28 февраля 2025) зятю полагается пригласить тещу к себе в дом и угостить ее блинами, приготовленными собственноручно.

Тещины вечера могли быть в виде простых посиделок с варениками или блинами или же устраивался большой семейный ужин со множеством родственников.

Согласно одной традиции, теща приходила в дом дочери со всеми необходимыми продуктами для блинов. Дочь пекла блины, а зять должен был развлекать почетную гостью и всячески угождать ей.

По другим традициям, теща отправляла зятю "подарки", которые могли понадобиться для приготовления блинов и вареников: сковороду, половник, бочку для вымешивания теста.

Золовкины посиделки

Шестой день Масленицы - 1 марта 2025 - называется Золовкины посиделки.

В этот день принято было звать в гости сестру мужа, а также других родственников супруга. Их нужно накормить вкусными блинами, а также одарить подарками.

Прощеное воскресенье

Воскресенье, 2 марта - Прощеное воскресенье

В этот день принято просить прощения у родных и друзей, а также самим прощать.

Прося прощения, надо сказать: "Прости меня". Если у вас просят прощения, надо сказать: "Бог простит, и я прощаю". Говоря эту фразу, вы даете понять человеку, которого вы прощаете, что вы готовы примириться и не держите зла.

Верующие в этот день идут в храм, чтобы покаяться в своих грехах. Также нужно сходить на кладбище к родственникам и зажечь свечу, поминать их молитвой и добрыми словами.

Масленица
В последний день Масленицы сжигают чучело / Фото: УНИАН
Масленица
На Масленицу сжигают чучело / Фото: УНИАН

В последний день Масленицы принято сжигать чучело, а оставшийся пепел развеивать над полями для хорошего урожая.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье:

  • употреблять алкоголь;
  • ругаться и ссориться;
  • обижаться на кого-то;
  • шить, стирать, убирать или заниматься другой физической работой.

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