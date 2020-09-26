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Что за праздник Воздвижение Креста Господня и как его отмечать

26 сентября 2020, 04:50

Когда отмечается Воздвижение Креста Господня 2020, какие у него есть приметы и молитвы, а также что нельзя делать в праздник Воздвижение – узнал Главред.

Воздвижение Креста Господня 2020 - приметы, запреты, интересные факты - Воздвижение Креста Господня. Икона
Воздвижение Креста Господня 2020 - приметы, запреты, интересные факты

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – праздник, что отмечается 27 сентября и относится к двенадцати главным церковным праздникам года.

Его еще называют Крестовоздвижение или, по-народному, Сдвижение змей.

Последним названием праздник обязан народным поверьям: люди в старину верили (а кое-кто верит и сейчас), что на Воздвижение змеи ищут убежища в домах людей, заползают туда в поисках тепла. Однако увидеть в этот день змею – к большим несчастьям. Так что на Воздвижение никогда не ходили туда, где можно увидеть змей (в лес, к примеру) и держали крепко запертыми входные двери в дом.

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Праздник Воздвижение Креста Господня – история кратко

В основе праздника – память о важном историческом событии: в 326 году мать императора Константина Елена организовала поиски Креста, на котором был распят Спаситель, и Гроба Господня.

Читайте такжеС праздником Воздвижения Креста Господня – православные открытки и текстыВ итоге были обнаружены три креста (Христа, как мы помним, распяли рядом с двумя ворами) – поэтому пришлось постараться, чтобы определить, который крест – священный. Только один крест из трех продемонстрировал чудеса: после прикосновения к нему исцелился больной и воскрес покойник, которого как раз несли мимо на кладбище.

Убедившись в чудодейственности святыни, патриарх из Иерусалима Макарий поднял (как в старину говорили: "воздвиг") Крест, чтобы его могли узреть все присутствующие. Отсюда и название праздника.

К слову, дата праздника Воздвижения Креста Господня связана не с датой обнаружения святыни, а с датой освящения Храма Гроба Господня, который еще называют храм Воскресения Христова. Этот храм император Константин велел построить в Иерусалиме в честь обретения Креста.

На сегодня Крест считается утерянным. Вероятнее всего, его разделили на тысячи частей, которые развезли по разным храмам. И поэтому сегодня частички Животворящего Креста можно встретить во многих православных церквях.

Молитва на Воздвижение Креста Господня

Тропарь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста

Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние Твое,/ победы на сопротивныя даруя// и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Что изображают на иконах Воздвижения Креста Господня

Икона Воздвижение Креста Господня изображает равноапостольных святых Константина и Елену, а также патриарха Макария в момент поднятия им Креста Господня. На заднем фоне Кресту поклоняется множество людей, включая епископов, которые и распространили праздник по миру.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеЗапреты праздника Воздвижение Креста Господня в первую очередь предписывают поститься в этот день: люди не едят мясо, яйца, не пьют алкоголь (кроме небольшой рюмочки за праздничным столом).

Под запретом также дурные помысли и слова, плохие поступки и ссоры.

В церквях устраивают крестные ходы, которые нужно непременно посетить людям верующим.

Народные традиции праздника связаны с заготовками на зиму: считается, что именно на Воздвижение нужно солить/квасить капусту – тогда она будет удачной.

А вот начинать что-то важное не рекомендуется – мол, ничем хорошим такие дела не кончатся.

Главный запрет на Воздвижение – поход в лес. Как упоминалось вначале, это связано с нежеланием встречаться со змеями в этот день.

Воздвижения Креста Господня праздник приметы традиции
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