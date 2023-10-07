День ангела 8 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

8 октября по новому календарю именины празднует Ефросинья.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 8 октября по новому православному календарю.
Именины 8 октября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защищающий людей";
- Афанасий - в переводе означает "бессмертный";
- Герман - в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной";
- Евгений - в переводе означает "благородный", "знатный";
- Максим - в переводе означает "самый большой", "величайший";
- Николай - в переводе означает "победитель народов";
- Остап -в переводе означает "твердый", "стойкий";
- Павел - в переводе означает "малый", "небольшой";
- Прохор - в переводе означает "иду впереди";
- Роман - в переводе означает "сильный", "крепкий";
- Сергей - в переводе означает "высокий", "знатный".
Именины 8 октября: женские имена
Ефросинья - в переводе означает "радость", "веселье". Это творческая, амбициозная и настойчивая индивидуальность. У нее отлично развита интуиция, она требовательна и разумна, наслаждается возможностью мечтать. Главной целью такой женщины является достижение финансовой независимости, и поэтому она с упорством стремится к этой цели, иногда даже пожертвовав близкими, семьей и своим здоровьем. Наблюдателям может показаться, что Ефросинья слишком закрыта и строга, но на самом деле она является скромной и нежной дамой.
Кто родился 8 октября
- Белла Торн, американская актриса;
- Бруно Марс, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии "Грэмми";
- Мэтт Дэймон, американский актер, продюсер, сценарист, лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов";
- Лирой Торнхилл, британский музыкант, участник группы "The Prodigy";
- Урсула фон дер Ляйен, европейский политик, председатель Еврокомиссии;
- Гнат Хоткевич, украинский писатель, бандурист, расстрелян;
- Адам Опель, основатель компании Adam Opel GmbH;
- Деннис Ритчи, американский ученый-информатик, автор языка программирования C, разработчик операционной системы Unix.
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