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День ангела 8 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

Лидия Неплях
7 октября 2023, 10:37 обновлено 7 октября, 10:37
8 октября по новому календарю именины празднует Ефросинья.
День ангела 8 октября
День ангела 8 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Sepi V), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 8 октября по новому православному календарю.

Именины 8 октября: мужские имена

  • Александр - в переводе означает "защищающий людей";
  • Афанасий - в переводе означает "бессмертный";
  • Герман - в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной";
  • Евгений - в переводе означает "благородный", "знатный";
  • Максим - в переводе означает "самый большой", "величайший";
  • Николай - в переводе означает "победитель народов";
  • Остап -в переводе означает "твердый", "стойкий";
  • Павел - в переводе означает "малый", "небольшой";
  • Прохор - в переводе означает "иду впереди";
  • Роман - в переводе означает "сильный", "крепкий";
  • Сергей - в переводе означает "высокий", "знатный".

Именины 8 октября: женские имена

Ефросинья - в переводе означает "радость", "веселье". Это творческая, амбициозная и настойчивая индивидуальность. У нее отлично развита интуиция, она требовательна и разумна, наслаждается возможностью мечтать. Главной целью такой женщины является достижение финансовой независимости, и поэтому она с упорством стремится к этой цели, иногда даже пожертвовав близкими, семьей и своим здоровьем. Наблюдателям может показаться, что Ефросинья слишком закрыта и строга, но на самом деле она является скромной и нежной дамой.

Кто родился 8 октября

  • Белла Торн, американская актриса;
  • Бруно Марс, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии "Грэмми";
  • Мэтт Дэймон, американский актер, продюсер, сценарист, лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов";
  • Лирой Торнхилл, британский музыкант, участник группы "The Prodigy";
  • Урсула фон дер Ляйен, европейский политик, председатель Еврокомиссии;
  • Гнат Хоткевич, украинский писатель, бандурист, расстрелян;
  • Адам Опель, основатель компании Adam Opel GmbH;
  • Деннис Ритчи, американский ученый-информатик, автор языка программирования C, разработчик операционной системы Unix.

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имена День ангела именины
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