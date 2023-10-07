День ангела 8 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

8 октября по новому календарю именины празднует Ефросинья.

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День ангела 8 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Sepi V), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 8 октября по новому православному календарю.

Именины 8 октября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей";

в переводе означает "защищающий людей"; Афанасий - в переводе означает "бессмертный";

в переводе означает "бессмертный"; Герман - в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной";

в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной"; Евгений - в переводе означает "благородный", "знатный";

в переводе означает "благородный", "знатный"; Максим - в переводе означает "самый большой", "величайший";

в переводе означает "самый большой", "величайший"; Николай - в переводе означает "победитель народов";

в переводе означает "победитель народов"; Остап - в переводе означает "твердый", "стойкий";

в переводе означает "твердый", "стойкий"; Павел - в переводе означает "малый", "небольшой";

в переводе означает "малый", "небольшой"; Прохор - в переводе означает "иду впереди";

в переводе означает "иду впереди"; Роман - в переводе означает "сильный", "крепкий";

в переводе означает "сильный", "крепкий"; Сергей - в переводе означает "высокий", "знатный".

Именины 8 октября: женские имена

Ефросинья - в переводе означает "радость", "веселье". Это творческая, амбициозная и настойчивая индивидуальность. У нее отлично развита интуиция, она требовательна и разумна, наслаждается возможностью мечтать. Главной целью такой женщины является достижение финансовой независимости, и поэтому она с упорством стремится к этой цели, иногда даже пожертвовав близкими, семьей и своим здоровьем. Наблюдателям может показаться, что Ефросинья слишком закрыта и строга, но на самом деле она является скромной и нежной дамой.

Кто родился 8 октября

Белла Торн , американская актриса;

, американская актриса; Бруно Марс , американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии "Грэмми";

, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии "Грэмми"; Мэтт Дэймон , американский актер, продюсер, сценарист, лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов";

, американский актер, продюсер, сценарист, лауреат премии "Оскар" и двух "Золотых глобусов"; Лирой Торнхилл , британский музыкант, участник группы "The Prodigy";

, британский музыкант, участник группы "The Prodigy"; Урсула фон дер Ляйен , европейский политик, председатель Еврокомиссии;

, европейский политик, председатель Еврокомиссии; Гнат Хоткевич , украинский писатель, бандурист, расстрелян;

, украинский писатель, бандурист, расстрелян; Адам Опель , основатель компании Adam Opel GmbH;

, основатель компании Adam Opel GmbH; Деннис Ритчи , американский ученый-информатик, автор языка программирования C, разработчик операционной системы Unix.

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