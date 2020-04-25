25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара

Открытки и поздравления с Днем дочери в 2020 году дарят 25 апреля, а приметы дня расскажут, каким будет лето.
25 апреля 2020 – сегодня праздник дочек. Это День дочери 2020.
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Мир также отмечает Международный День ДНК и Всемирный день пингвинов.
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Еще ООН проводит Всемирный день борьбы с малярией.
В Португалии – День свободы, а в Египте – День освобождения Синая.
По народному календарю, 25 апреля – Василий Парильщик.
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25 апреля – праздник церковный
Православные 25 апреля почитают память Василия Парийского.
Святому Василию молятся об избавлении от болезней, а также когда на что-то не хватает сил или мужества.
Подходит к концу Светлая седмица после Пасхи 2020 – всю неделю нет поста.
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25 апреля – приметы
Есть такие приметы 25 апреля на погоду:
- теплый или жаркий день – к урожайному году;
- холодное утро и солнечный день – к неурожаю и засухе;
- ива распушилась – холодов больше не жди.
25 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Василия Парийского простой народ переименовал в Василия Парильщика: считалось, что в этот день солнце парит землю, как в бане.
На Василия принято заговаривать воду. Такой водой потом умываются по средам – для укрепления здоровья.
Также считается, что если 25 апреля найти в ласточкином гнезде небольшой камешек – тот станет для человека оберегом от любого зла.
По народным поверьям, 25 апреля нельзя:
- кого-то проклинать или желать другому зла – а то это зло к тому, кто злится, и вернется;
- плохо обращаться с растениями.
25 апреля – именины
День ангела справляют Мария и Марфа, а также Василий, Давид, Иван и Сергей.
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25 апреля – кто родился
25 апреля родились такие знаменитости:
- 1907 — украинский писатель Николай Трублаини.
- 1917 — американская джазовая певица Элла Фицджералд.
- 1946 — российский политик, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
- 1969 — американская актриса Рене Зеллвегер.
- 1983 — украинский футболист, полузащитник Динамо (Киев) и сборной Украины Олег Гусев.