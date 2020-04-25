25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара

День дочери 2020 - поздравления, что нельзя делать 25 апреля / 1zoom.ru

25 апреля 2020 – сегодня праздник дочек. Это День дочери 2020.

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Мир также отмечает Международный День ДНК и Всемирный день пингвинов.

Также это Международный день ветеринарного врача. Мы подобрали самые лучшие поздравления – в прозе, в стихах, смс и картинках – в материале День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки.

Еще ООН проводит Всемирный день борьбы с малярией.

В Португалии – День свободы, а в Египте – День освобождения Синая.

По народному календарю, 25 апреля – Василий Парильщик.

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25 апреля – праздник церковный

Православные 25 апреля почитают память Василия Парийского.

Святому Василию молятся об избавлении от болезней, а также когда на что-то не хватает сил или мужества.

Подходит к концу Светлая седмица после Пасхи 2020 – всю неделю нет поста.

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25 апреля – приметы

Есть такие приметы 25 апреля на погоду:

теплый или жаркий день – к урожайному году;

холодное утро и солнечный день – к неурожаю и засухе;

ива распушилась – холодов больше не жди.

25 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Василия Парийского простой народ переименовал в Василия Парильщика: считалось, что в этот день солнце парит землю, как в бане.

На Василия принято заговаривать воду. Такой водой потом умываются по средам – для укрепления здоровья.

Также считается, что если 25 апреля найти в ласточкином гнезде небольшой камешек – тот станет для человека оберегом от любого зла.

По народным поверьям, 25 апреля нельзя:

кого-то проклинать или желать другому зла – а то это зло к тому, кто злится, и вернется;

плохо обращаться с растениями.

25 апреля – именины

День ангела справляют Мария и Марфа, а также Василий, Давид, Иван и Сергей.

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25 апреля – кто родился

25 апреля родились такие знаменитости: