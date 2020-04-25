УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара

25 апреля 2020, 00:19

Открытки и поздравления с Днем дочери в 2020 году дарят 25 апреля, а приметы дня расскажут, каким будет лето.

День дочери 2020 - поздравления, что нельзя делать 25 апреля
День дочери 2020 - поздравления, что нельзя делать 25 апреля / 1zoom.ru

25 апреля 2020 – сегодня праздник дочек. Это День дочери 2020.

Красивые бесплатные открытки с Днем дочерей и поздравления с Днем дочечки своими словами – стихи и проза – читайте в наших материалах С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова и Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки.

Мир также отмечает Международный День ДНК и Всемирный день пингвинов.

Также это Международный день ветеринарного врача. Мы подобрали самые лучшие поздравления – в прозе, в стихах, смс и картинках – в материале День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки.

Еще ООН проводит Всемирный день борьбы с малярией.

В Португалии – День свободы, а в Египте – День освобождения Синая.

По народному календарю, 25 апреля – Василий Парильщик.

Читайте такжеПоздравления с Днем ветеринара – открытки и тексты прикольные и яркие

25 апреля – праздник церковный

Православные 25 апреля почитают память Василия Парийского.

Святому Василию молятся об избавлении от болезней, а также когда на что-то не хватает сил или мужества.

Подходит к концу Светлая седмица после Пасхи 2020 – всю неделю нет поста.

Читайте такжеКрасная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство

25 апреля – приметы

Есть такие приметы 25 апреля на погоду:

  • теплый или жаркий день – к урожайному году;
  • холодное утро и солнечный день – к неурожаю и засухе;
  • ива распушилась – холодов больше не жди.

25 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Василия Парийского простой народ переименовал в Василия Парильщика: считалось, что в этот день солнце парит землю, как в бане.

На Василия принято заговаривать воду. Такой водой потом умываются по средам – для укрепления здоровья.

Также считается, что если 25 апреля найти в ласточкином гнезде небольшой камешек – тот станет для человека оберегом от любого зла.

По народным поверьям, 25 апреля нельзя:

  • кого-то проклинать или желать другому зла – а то это зло к тому, кто злится, и вернется;
  • плохо обращаться с растениями.

25 апреля – именины

День ангела справляют Мария и Марфа, а также Василий, Давид, Иван и Сергей.

Читайте такжеПривітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты

25 апреля – кто родился

25 апреля родились такие знаменитости:

  • 1907 — украинский писатель Николай Трублаини.
  • 1917 — американская джазовая певица Элла Фицджералд.
  • 1946 — российский политик, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
  • 1969 — американская актриса Рене Зеллвегер.
  • 1983 — украинский футболист, полузащитник Динамо (Киев) и сборной Украины Олег Гусев.

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара
24 апреля, пятница
23:46
"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и Верланова
23:12
"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика Видео
23:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
22:54
Кличко шокировал стоимостью лечения китайской хвори
22:34
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров
22:24
"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19
22:17
Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов
22:05
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
21:55
Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020 - кто ушел Видео
21:42
Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ
21:33
Стало известно, какую должность подготовили для Цушко
21:09
Депутаты дали старт реформе речного транспорта в Украине: что изменится
21:04
Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения
21:03
Обещать не значит жениться: Зеленский "проигнорил" встречу с Саакашвили
20:55
Выматывающая магнитная буря ударит в конце апреля – что делать Видео
20:32
Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
20:28
"Нужен пиар-ход": эксперт пояснил угрозы Грузии из-за назначения Саакашвили
20:26
"Министр финансов убежал": Нефедов не ожидал внезапной отставки
20:25
Стало известно, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США
19:57
"Коронавирусом по башке": Лукашенко отличился очередным перлом
19:56
Увольнения в Кабмине: с должности "попросили" Нефедова и Верланова
19:50
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни
19:41
Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса
19:26
Саакашвили ошарашил заявлением о России Видео
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020 Видео
18:58
В Украине отменены штрафные баллы за нарушение ПДД
18:21
Врачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавируса
18:20
Со смаком хлебая: Трамп предложил лечить коронавирусом питьем чистящих средств
18:00
Ветер любви 18 серия смотреть онлайн 24-04-2020 Видео
17:40
9 мая – суббота: будут ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
17:34
С приходом Саакашвили все изменится - станет хуже мнение
17:29
Россия намерена отправить гумконвой в Киево-Печерскую лавру
17:18
"Нет денег и воли": Монахова уходит в отставку с поста языкового омбудсмена
17:15
Правила безопасности в общественном туалете на карантине - совет Ревизора Видео
17:00
Ветер Любви 17 серия смотреть онлайн 24-04-2020 Видео
16:41
"Политическая агрессия": Арахамия дерзко ответил на угрозы Грузии из-за Саакашвили Видео
16:40
Канье Уэст забрал детей Ким Кардашьян
16:02
Политолог объяснил, зачем Зеленский позвал в правительство Цушко
15:48
ВОЗ раскритиковала Украину из-за списка препаратов для лечения коронавируса
15:32
Грузия пригрозила Украине наказанием за назначение Саакашвили Видео
14:45
Психолог рассказал, как с минимальными потерями перенести панику из-за коронавируса
14:44
Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно
13:53
Возвращение ветерана: экс-глава МВД Цушко хочет стать замминистра финансов
13:52
Как прошел концерт рэпера Трэвиса Скотта внутри Fortnite
13:45
Бабкина пришла в себя и спросила о параде на День победы
13:20
Эксперт рассказал, когда курс доллара свалится до 27 гривен
12:54
Путин одобрил: украинцам теперь намного проще получить гражданство России Видео
12:43
Оружие к бою: в Сети появилось зрелищное видео о новых украинских ракетах Видео
12:31
Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять