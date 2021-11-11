День Достоинства и Свободы 2021: когда отмечаем и будет ли выходной

День Достоинства и Свободы 2021 / firtka.if.ua

День Достоинства и Свободы – дата, которая имеет особое значение для украинцев и совмещает в себе два важных события современной истории государства. Ежегодно она отмечается 21 ноября.

О том, какие профессиональные и международные праздники нас ждут в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

День Достоинства и Свободы имеет свою историю. Изначально, указом президента Ющенко в 2005 году был установлен День Свободы, который отмечали 22 ноября. Эта дата была призвана напомнить о событиях 2004 года, которые вошли в историю под названием "оранжевая революция".

Уже в 2011 году День Свободы был упразднен указом президента Януковича. 22 января начали отмечать День Соборности и Свободы Украины.

В 2014 году День Соборности и Свободы был разделен на два праздника: День Достоинства и Свободы – 21 ноября и День Соборности – 22 января. День Достоинства и Свободы – памятная дата, которая призвана напомнить о событиях революций 2004 и 2013-2014 годов. Это государственный праздник, однако 21 ноября - воскресенье - не принесет дополнительного выходного дня.

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В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Киеве возлагают цветы и зажигают лампадки на аллее Героев Небесной Сотни. Там же проводится и поминальный молебен.

Поздравления в день Достоинства и Свободы

Единство и свобода делают нас достойными детьми нашей страны. Давайте хранить и оберегать это сокровище! А наша сильная и демократичная Украина будет беречь и защищать нас. С Днем Достоинства и Свободы!

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Поздравляю вас с великим Днем достоинства и свободы! Сегодняшний день – это подтверждение того, что события 2013-2014 годов на Майдане изменили наш народ, объединили нас в единой, соборной и независимой Украине.

День Достоинства и Свободы картинки

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С Днём Достоинства и Свободы! Пусть будет мирное небо над украинской землей, благосостояние и семейное согласие в домах! Пусть не угасает вера в счастливое будущее Украинского государства!

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Украина - это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции - наш Майдан 2004- го года, который был Праздником Свободы, и Революция 2013-го года, Революция Достоинства. Это был очень трудный экзамен для Украины, когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое стремление к свободе. Слава Украине!

День Достоинства и Свободы 2021