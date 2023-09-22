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День весеннего равноденствия 2024: когда ждать короткие ночи и длинные дни после зимы

Лидия Неплях
22 сентября 2023, 12:52 обновлено 22 сентября, 12:52
В этот день нельзя ссориться с близкими, но нужно обязательно попрощаться с негативными мыслями.
Когда в 2023 году весеннее равноденствие
Когда в 2024 году весеннее равноденствие / Коллаж Главред, фото flickr (M.G. Kafkas, Jörg Bergmann)

Равноденствие происходит в каждом сезоне года. Весной продолжительность светового дня немного превосходит продолжительность ночи, когда это будет - читайте на Главреде.

Когда будет день весеннего равноденствия 2024

В день весеннего равноденствия, также известного как мартовское равноденствие, Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь вдоль эклиптики. В результате этого пересечения день и ночь имеют приблизительно равную продолжительность.

В 2024 году День весеннего равноденствия приходится на 20 марта (05:06:03 по Киевскому времени). После весеннего равноденствия продолжительность ночи продолжает уменьшаться, а световой день увеличивается, пока не наступит летнее солнцестояние.

видео дня

Традиции весеннего равноденствия

Для наших предков этот день обладал особой важностью и отмечался с большим размахом. Утром, хозяйки создавали печенье, которое придавали форму жаворонков и блинов, затем украшали их сахарным сиропом и пшеничными зернами. Эти первые сладости предназначались Медвежьему богу в попытке умиротворить его, чтобы он не послал хищников нападать на мужчин во время охоты.

Затем все жители отправлялись на ярмарку, при этом по дороге звучали песни, раздавались танцы, и проводились увлекательные игры, такие как перетягивание каната, прыжки через костер и городки. Победителей в этих играх, как верили, природа особенным образом защищала от влияния темных сил.

К вечеру на площадях городов многие люди разжигали костры. Это действие сопровождалось убеждением, что высокое, яркое и чистое пламя обеспечит изобилие и счастье в наступающем году. Завершая этот день, наши предки проводили обряд, в котором горящие колеса катили с горы в реку, символизируя Солнце и его влияние на жизнь и благополучие.

Что можно/нельзя делать в день весеннего равноденствия

Что нужно делать:

  • Проведите основательную уборку в вашем доме, избавьтесь от всего, что больше не нужно или устарело.
  • Составьте список дел и определите новые цели для себя, чтобы направить свое развитие и достижения.
  • Пожелайте что-то особенное и значимое, и запишите это желание на листе бумаги. Затем спрячьте его, воспользовавшись этим моментом, чтобы загадать желание о мире и гармонии.
  • Примите решение попрощаться с негативными мыслями и обидами, а также урегулировать отношения с вашими близкими.

Помните, что в этот день нельзя: начинать новые дела. Успех в таких начинаниях не всегда обеспечен, и позже исправить ошибки может быть трудно. Также не ввязывайтесь в конфликты. Нельзя предсказать, будут ли возможности в будущем исправить непонимание или разногласия.

Приметы на весенее равноденствие

  • Если в этот день погода бывает холодной, то это предвещает еще 40 морозных дней до конца весны. В случае же, если день наступает теплым, то можно ожидать ближайшие 40 дней также с теплой погодой.
  • Если стая птиц взмывает в небо, это часто связывают с хорошим урожаем зерна.
  • Если простить обиды и изгнать злость из головы, тогда природа будет благосклонной на протяжении всего года.
  • Если облака двигаются по небу быстро и высоко, это часто интерпретируется как предвестник теплых лета и осени.

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весна Весеннее равноденствие
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