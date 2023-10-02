Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 3 октября по новому православному календарю.
Именины 3 октября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защищающий людей";
- Василий -в переводе означает "царский", "царственный";
- Иван -в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
- Илларион - в переводе означает "весёлый", "радостный", "тихий";
- Михаил -в переводе означает "кто как Бог";
- Олег - в переводе означает "святой", священный";
- Остап -в переводе означает "твердый", "крепкий";
- Теодор, Федор - в переводе означает"дарованный Богом", "Божий дар";
- Ян -в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 3 октября: женские имена
Татьяна - в переводе означает "госпожа из рода Татия". Женщина, ответившая на имя Татьяна, обладает решительным характером, проявляет уверенность в себе и целеустремленность. Она не всегда готова принимать возражения, иногда проявляя деспотические черты. Татьяна склонна к эгоцентризму, не является сентиментальной и, несмотря на свои убеждения, не всегда обладает глубоким пониманием ситуаций. Ее восприятие мира сильно субъективно. У Татьяны выдающийся аналитический склад ума. Она внимательно следит за происходящим и старается преодолеть все препятствия на своем пути. Татьяна горда и может иногда быть склонной к мстительности. Девушка редко слушает советы других, даже если они могли бы быть полезными.
Кто родился 3 октября
- Ноа Шнапп, американский актер:
- Эшли Симпсон, американская певица, автор песен и актриса;
- Максим Яровой, украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр;
- Сергей Кузьминский, украинский рок-музыкант, вокалист рок-группы "Братья Гадюкины";
- Томас Вулф, американский писатель.
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