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Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

Лидия Неплях
2 октября 2023, 11:04 обновлено 2 октября, 11:04
Лунный календарь советует сегодня внимательно отнестись к своему здоровью, потому что есть риск заболеть надолго.
лунный календарь 3 октября 2023
лунный календарь 3 октября 2023 / Коллаж Главред, фото flickr (Tim Green, Michel Schmid)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 3 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

2 октября - третья четверть убывающей Луны. До 19:05 - 19-й день лунного цикла. Луна в знаке Близнецы.

Влияние Луны на человека 3 октября

Всего одно неосторожное слово или мгновение невнимательности могут привести к возникновению конфликта и поставить вас в его центр. Поэтому, чтобы сохранить максимальное равновесие, старайтесь оставаться внимательными и уделять внимание сохранению спокойствия.

видео дня

Влияние Луны 3 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня рекомендуется отложить серьезные дела и воздержаться от заключения новых договоров. Вместо этого, фокусируйтесь на текущих задачах и откладывайте обсуждение новых инициатив. Будьте осторожны в приеме деловых предложений и действуйте обдуманно. Одно неразмышленное действие может аннулировать все ваши предыдущие усилия.

Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами, выплачивать долги или брать займы, так как существует риск попасть в ловушку обмана и мошенничества. Однако командировки могут быть благоприятными, особенно если вы отправляетесь в путешествие в одиночку. Сегодня является одним из наиболее неблагоприятных дней для смены места работы или сферы деятельности.

Здоровье: Считается, что этот день может быть критичным для людей, имеющих психические заболевания. Заболевшим в этот день может грозить длительная и вялотечущая болезнь. Будьте особенно внимательны к своей пище, так как сегодня повышен риск отравлений.

Отношения и брак: Важно избегать провокаций и не провоцировать других. Не стоит фокусироваться на разрешении конфликтов, так как существует вероятность лишь запустить ситуацию и ухудшить отношения. Помните, что ваше поведение влияет на то, как с вами обращаются. Чтобы избежать ошибок и нежелательного влияния, рекомендуется минимизировать контакты и оставить телефон без ответа, если нет неотложных дел. Считается, что этот день не является подходящим для бракосочетания как и для развода.

Стрижка волос: Этот день благоприятен для укрепления слабых, тусклых и тонких волос, он поможет сделать их более крепкими и гуще на вид. Стрижка не только получится успешной, но также может стать поводом для новых знакомств и последующей дружбы с хорошим человеком.

Сон в ночь с 2 на 3 октября

Сновидения в этот период времени могут вызвать беспокойство, но они не осуществляются.

Совет на 3 октября по лунному календарю

Рекомендуется провести день дома и воздержаться от выходов куда-то. В этот день целесообразно осуществить очищение как материального, так и духовного характера: прочистить душу, очистить совесть, улучшить мысли, ухаживать за телом и обеспечить чистоту в доме. Желательно, чтобы в течение этого дня горела свеча. Проведите время рядом с костром, камином или при свечах. Мысленное покаяние в отношении неправильных мыслей и поступков, а также отказ от чужого влияния и смирение гордыни могут быть полезными. Следует избегать контакта с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или мощных лекарств, так как это может вызвать не только моральный, но и физический вред.

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