Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 13 июня.

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Что нельзя делать 13 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 13 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Вознесение Господне.

Какой праздник 13 июня

В Украине и мире 13 июня отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 13 июня

По новому церковному календарю, 13 июня в Украине отмечают Вознесение Господне и чтят память мученицы Акилины Старшей. Известно, что дата празднования Вознесения Господня зависит от даты Пасхи - Вознесение верующие празднуют на 40 день после Воскресения Иисуса Христа.

Из Библии известно, что после своего Воскресения Иисус Христос еще 40 дней находился на земле, среди апостолов, рассказывая им о Царстве Божьем. После этого он собрал своих учеников возле Иерусалима на горе Елеон, благословил их и вознесся на Небо. Впоследствии к святым апостолам явилось два ангела, которые сообщили радостную весть, что в будущем Христос еще вернется. Он придет на землю, чтобы судить живых и мертвых.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 13 июня

Считается, что в этот день категорически запрещено выходить замуж, венчаться и устраивать сватовство.

Также в народе отмечают, что в такой большой праздник запрещено физически и тяжело работать по дому и на огороде.

На Вознесение не стоит обижать людей или животных, однако важно уважительно относиться к земле.

День Ангела 13 июня

13 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Джулия, Ефросиния, Клавдия, Кристина, Мотрена, Фаина, Юлия.

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