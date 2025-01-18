Какой сегодня праздник 18 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

Какой православный праздник 18 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 18 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 18 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Какой сегодня праздник

18 января отмечают следующие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 18 января в Украине отмечают день святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Известно, что они были выдающимися святителями, которые сыграли важную роль в утверждении догматов Православной веры и защите их от еретических учений. Анатасий Великий был архиепископом Александрии и известным богословом, который отстаивал Никейский Символ Веры и боролся против арианства. Его труды имеют большое значение для христианской догматики.

Кирилл Александрийский был преемником Анатасия на посту архиепископа Александрии. Он также боролся против еретических учений, в частности против несторианства и внес большой вклад в развитие богословской мысли.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 18 января

18 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана.

Что нельзя делать 18 января

В народе существует важная примета, что от этого дня и до Пасхи запрещено справлять свадьбы, венчания и крестины.

Также издавна считалось, что в этот день не стоит ссориться с родными или держать на них старые обиды - ссора может затянуться на целый год.

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