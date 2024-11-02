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Какой сегодня праздник 2 ноября 2024: что не запрещено делать, чтобы не иметь проблем

Юлия Закрепа
2 ноября 2024, 05:05
399
Какой православный праздник 2 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.
Какой сегодня праздник 2 ноября 2024: что не запрещено делать, чтобы не иметь проблем
Что нельзя делает 2 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash

Какой церковный праздник в Украине отмечают 2 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.

Какой сегодня праздник

2 ноября отмечают следующие праздники:

видео дня
  • День мужчин
  • Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
  • День дорожного регулировщика

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 2 ноября в Украине отмечают день святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.

Известно, что в этот день чтят память христианских святых, пострадавших за свою веру в III веке в Персии. Ахиндин был одним из основных мучеников, который не захотел отречься от своей веры под давлением гонений. Он был готов принять смерть, но не отказаться от христианства. Пигасий также добросовестный верующий, который стойко выдерживал все пытки и издевательства. Его пример служил вдохновением для других христиан.

Афтоний был мучеником, который также стал свидетелем Христовой веры до конца. Его страдания символизируют верность и несокрушимость духа. Елпидифор - упоминается среди мучеников, которые подвергались жестоким испытаниям, но также остались непоколебимыми в своей вере до конца жизни. Анемподист святой, который вместе с другими мучениками демонстрировал, что готов отдать свою жизнь ради веры во Христа.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 2 ноября

2 ноября свои именины отмечают владельцы таких имен как Константин.

Что нельзя делать 2 ноября

  • В народе существует строгий запрет в этот день - ветки на деревьях нельзя ломать, иначе будут серьезные проблемы со здоровьем.
  • Также не стоит в этот день отправляться в дальнюю дорогу или планировать путешествия, чтобы не навлечь беду.

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