Какой сегодня праздник 31 октября 2024: что стоит сделать в этот день

Какой православный праздник 31 октября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.

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Что нельзя делать 31 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 31 октября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых апостолов Стахия, Амплия и других.

Какой сегодня праздник

31 октября отмечают такие праздники:

видео дня

Международный день Черного моря

Международный день экономии

Международный день риса

Хэллоуин

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 31 октября в Украине отмечают день святых апостолов Стахия, Амплия и святого мученика Епимаха.

Известно, что святой апостол Стахий - это один из 70 апостолов, которые были посланы Иисусом Христом для проповеди Евангелия. Он также был основателем церкви в Пергаме. По преданию известно, что история святого Стахия связана с тем, что он отправился в Пергам с апостолом Петром, но позже вернулся туда с апостолом Иоанном.

Святой апостол Амплий был одним из 70 апостолов, которые были посланы Иисусом Христом. Он был основателем церкви в Антиохии, где также проповедовал апостол Павел. История святого Амплия связана с тем, что он был одним из первых, кто принес Евангелие в Антиохию.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 31 октября

31 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Иван, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Что нельзя делать 31 октября

Считается, что в этот день запрещено давать и брать деньги в долг, чтобы не иметь проблем с финансами.

Также не стоит в этот день устраивать ссоры и употреблять нецензурные слова.

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