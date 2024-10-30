Какой сегодня праздник 30 октября 2024: почему нельзя венчаться в этот день

Какой православный праздник 30 октября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.

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Что нельзя делать 30 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 30 октября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Зиновия и Зиновии.

Какой сегодня праздник

30 октября отмечают следующие праздники:

видео дня

Всемирный день жизни

День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине

Международный день ортопедических медсестер и медбратьев

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 30 октября в Украине отмечают день святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его.

Из преданий известно, что святой Зиновий был врачом, который отличался своей бескорыстной добротой и милосердием. Он всегда помогал всем больным и нуждающимся, а медицину практиковал бесплатно. Его сестра Зиновия также отличалась своим благочестием и поддержкой христианской веры.

В то время гонений на христиан святые Зиновий и Зиновия не испугались преследований и открыто провозглашали свою веру. Впоследствии их арестовали и подвергли жестоким пыткам, но они оставались верными Иисусу Христу. Вероятно их казнили в городе Эфесе. Их смерть стала свидетельством их преданности, а они были канонизированы как святые мученики.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 30 октября

30 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар.

Что нельзя делать 30 октября

В этот день не стоит ничего занимать и брать в долг, ведь это может привести к большим ссорам с тем человеком, у которого вы взяли вещь или деньги.

В народе также существует примета, что 30 октября нельзя венчаться, ведь брак будет недолгим или несчастливым.

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