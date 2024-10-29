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Какой сегодня праздник 29 октября 2024: не стоит оставлять детей одних дома

Юлия Закрепа
29 октября 2024, 05:00
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Какой православный праздник 29 октября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.
Какой сегодня праздник 29 октября 2024: не стоит оставлять детей одних дома
Какой праздник 29 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 29 октября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой преподобномученицы Анастасии.

Какой сегодня праздник

29 октября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день борьбы с инсультом
  • День работников службы вневедомственной охраны МВД
  • Международный день псориаза
  • Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
  • День военного финансиста Вооруженных Сил Украины
  • Международный день борьбы с отмыванием денег

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 29 октября в Украине отмечают день святой преподобномученицы Анастасии.

Из преданий известно, что Анастасия была праведной женщиной, которая жила в ІІІ веке. Она родилась в Риме, но после смерти своих родителей переехала в Египет. Всю свою жизнь она посвятила служению Богу и помогала бедным и больным. Анастасия была известна своей духовной силой и способностью исцелять. Она также была известна своей верностью Христу, даже в тяжелые времена гонений на христиан. Ее мученическая смерть стала символом веры и мужества. Ныне она считается покровительницей женщин, а также покровительницей тех, кто страдает от различных недугов.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 29 октября

29 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Николай, Павел, Филипп, Анастасия, Анна, Мария.

Что нельзя делать 29 октября

  • В народе существует примета, что в этот день запрещено оставлять ребенка одного дома, ведь якобы злые духи могут их похитить.
  • 29 октября нельзя употреблять плохие слова и устраивать громкие ссоры.
  • Также запрещено отказывать всем, кто нуждается в помощи.

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