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Какой сегодня праздник 4 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Юлия Закрепа
4 февраля 2025, 05:00
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Какой православный праздник 4 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 4 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день
Что нельзя делать 4 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 4 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного Исидора Пилусиотского.

Какой сегодня праздник

4 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня
  • Всемирный день борьбы против рака
  • Всемирный день онколога
  • День компании Facebook
  • Международный день человеческого братства

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 4 февраля в Украине отмечают день святого преподобного Исидора Пилусиотского.

О святом Исидоре известно немного. В библейских преданиях говорится, что он родился примерно в 370 году в Александрии, что в Египте. Он был учеником святого Иоанна Златоуста и известным богословом, автором многих богословских произведений. Он активно выступал против ересей и морального упадка среди духовенства.

Также известно, что Исидор писал более 2000 посланий, которые стали известными после его смерти. Он известен своей борьбой с арианством и поддержкой почитания мощей. Исидор также был активным защитником святого Иоанна Златоуста во время гонений на него.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 4 февраля

4 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Анна, Екатерина.

Что нельзя делать 4 февраля

  • В народе существует примета, что в этот день стоит быть очень осторожным за рулем и не планировать дальние путешествия.
  • Также 4 февраля нельзя оставлять беспорядок в доме, поэтому стоит убрать в доме.
  • Однако, в этот день запрещено заниматься тяжелой физической работой.

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