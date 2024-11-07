Какой сегодня праздник 7 ноября 2024: что нельзя делать, чтобы не навлечь большую беду

Какой церковный праздник в Украине отмечают 7 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых 33-х мучеников в Мелитине.
Какой сегодня праздник
7 ноября отмечают такие праздники:
- День холодца
- День, когда мужчины готовят обед
- Международный день медицинской физики
- Международный день проектного менеджера
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 7 ноября в Украине отмечают день святых 33-х мучеников в Мелитине.
Согласно библейским преданиям известно, что святые мученики были христианскими священниками и миссионерами. Они были жестоко замучены за преданность и веру в Иисуса Христа во время правления римского императора Диоклетиана. Это событие произошло в городе Мелитина, который сейчас находится на территории современной Турции. Мученикам предложили выбирать между верностью Христу и отказом от его учения. Они категорически отказались поклоняться язычникам и богам римского пантеона, что привело к их аресту и казни.
Известно, что их мученические подвиги стали символом стойкости в вере. Эта история напоминает о тяжелом положении ранних христиан и их преданности вере, несмотря на преследования и опасности.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 7 ноября
7 ноября свои именины отмечают владельцы таких имен как Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета.
Что нельзя делать 7 ноября
- В народе существует примета, если в этот день рыбак будет продавать свой улов, то его талант в этом деле исчезнет на целый год.
- Также считают, что беременной женщине не стоит перекусывать во время движения, чтобы не ухудшить свое здоровье.
- 7 ноября запрещено прогонять, оскорблять птиц и кричать на них, ведь есть риск, что можете навлечь в свою жизнь большую беду.
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