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Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

2 декабря 2021, 16:17

Какие блюда подают на стол в рождественскую ночь и почему в полночь принято открывать окна.

Католическое Рождество 2021
Католическое Рождество 2021 / depositphotos.com/

Рождество – один из самых важных праздников христиан. Верующие западного обряда празднуют рождение Иисуса Христа 25 декабря. В храмах проходят торжественные богослужения в честь Господа, Богородицы и католической души.

О том, когда празднуют Рождество в Украине православные христиане, и что нельзя делать в канун праздника, читайте в нашем материале: Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января.

Выходные на католическое Рождество

25 декабря в Украине – государственный праздник. Этот день выпадает на субботу и таким образом выходной переносится на понедельник 27 декабря. Христиане западного обряда и просто украинцы имеют возможность провести в конце зимы длинные выходные: 25, 26, 27 декабря.

Кроме того, 24 декабря рабочий день будет сокращен на час.

Католическое Рождество: традиции

25 декабря у католиков завершается четырехнедельный пост – Адвент, в течении которого люди задумываются о своих деяниях и раскаиваются в грехах.

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Праздничный рождественский ужин 24 декабря состоит из постных блюд. На стол подают рыбу, овощные салаты, фрукты, мед. Мясные блюда можно подавать уже 25 декабря. За рождественским столом обязательно оставляют одно пустое место, кто бы ни пришел будет желанным гостем.

В Германии традиционными рождественскими блюдами являются штолен, свинина с квашеной капустой, во Франции хозяйки упражняются в приготовлении рождественского полена – бюш де Ноэль, а в Швеции на Рождество пьют особый напиток – Юлмуст.

В полночь люди открывают окна. Согласно поверью, это принесет в дом счастье и удачу. Неизменный атрибут Католического Рождества венок, который вешают на входную дверь. Он защищает дом от злых духов и нечисти.

Больше всего Рождеству радуются дети, ведь Санта приносит им подарки! Он попадает в дом через дымоход и оставляет подарки в носках, развешенных у камина. Санта управляет колесницей, запряженной оленями, а его маленькие помощники эльфы следят, чтобы подарки получил каждый ребенок.

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Что нельзя делать на Рождество

Христиане западного обряда почитают традиции и придерживаются некоторых запретов. В день Рождества нельзя:

  • заниматься тяжелой работой;
  • принимать пищу до восхода первой звезды;
  • надевать одежду черного цвета – одежда для празднования должна быть чистой и красочной;
  • заниматься рукоделием – это могло предвещать слепоту;
  • ругаться и сквернословить;
  • наказывать детей.

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