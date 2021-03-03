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Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи

3 марта 2021, 10:42

Когда отмечают День бабушки в Украине, а еще – День матери, День отца и другие праздники – даты выяснил Главред.

День бабушек и дедушек и все праздники семьи даты и картинки
День бабушек и дедушек и все праздники семьи: даты и картинки

В первое воскресенье марта во Франции отмечается День бабушек. В 2021 году выпал этот праздник на 7 марта. И Главред решил напомнить читателям, когда празднуется День бабушек и дедушек в Украине, России и Беларуси в 2021 году. А заодно – даты остальных праздников семьи.

Когда День бабушек и дедушек в 2021 году

День бабушек и дедушек в Украине (а еще в России, Беларуси и еще примерно в 30 странах) отмечается 28 октября. В 2021 году это четверг.

Есть и национальные Дни бабушек. К примеру, как уже упоминалось, во Франции поздравления с Днем бабушек в 2021 году дарят в это воскресенье, 7 марта. В соседней Польше праздник старшего поколения уже отгуляли: 21 января поздравили бабушек, а следом 22 января – дедушек.

В феврале, 8-го числа, отметили Международный день бабушек и дедушек в Турции. А в середине осени чествовать своих стариков будет Италия.

В этот день принято общаться со своими бабулями и дедулями, делиться историями и чувствами. А еще – дарить добрые слова и ласку.

День бабушки и дедушки – картинки

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День бабушек и дедушек

Праздники семьи – даты в 2021 году

  • 19 января – День супруга;
  • 25 апреля – День дочери;
  • 9 мая – Международный день матери (это и День матери в Украине);
  • 15 мая – Международный день семей;
  • 16 мая – День жен-мироносиц 2021 (это День супруги);
  • 1 июня – Международный день детей и Всемирный день родителей;
  • 20 июня – День отца;
  • 7 сентября – День внучат в России;
  • 28 октября – День бабушек и дедушек в Украине, России и Беларуси;
  • 22 ноября – День сыновей;
  • 28 ноября – День матери в России.

Про все праздники и посты марта – читайте в нашем материале Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост.

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