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Когда День Соборности Украины 2023: дата и история праздника

21 января 2023, 06:00
Расскажем, какие события легли в основу этого праздника и чем важен День Соборности в современной Украине.
День Соборности Украины 2023
День Соборности Украины 2023 / УНИАН

День соборности Украины является одним из важнейших праздников нашей страны. В его основе лежит единство и неделимость нашего государства. Также дата является одним из столпов национальной идентичности. Идея объединения украинских земель возникла в 19 столетии, но реализовать ее стало возможным только в конце 20 века.

День Соборности Украины: история

Дата празднования назначена на день подписания Акта о воссоединении Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики. Этот документ был подписан в 1919 году. За год до этого Центральной Радой был подписан IV Универсал, которым провозгласили полную независимость УНР. Так в 1918 году появилась УНР, а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи создали ЗУНР.

В декабре 1918 года в Фастове был подписан Предобъединительный договор, который вступил в силу в 1919 году и получил название Акт Злуки – Акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.

В начале 20 столетия Украине не удалось сохранить независимость. Уже через год вновь созданное государство разодрали на части большевики захватили Киев, поляки – Восточную Галичину, а Закарпатье – Чехословакия. Тем не менее, Акт Злуки стал тем фундаментом, на котором построена современная Украина.

Официальный статус праздник получил после подписания соответствующего указа в 1999 году президентом Леонидом Кучмой.

День Соборности: когда празднуют

С 1999 года День Соборности Украины отмечают 22 января. Именно в этот день был подписан Акт Злуки. В 2023 году дата приходится на воскресенье. День Соборности Украины выходной или нет – дата не входит в перечень выходных дней, но является государственным праздником.

День Соборности: традиции празднования

Впервые дату отметили 22 января 1939 года в городе Хуст, который на тот момент входил в состав Чехословакии. В этот день украинцы приехали из разных городов и устроили манифестацию под сине-желтыми флагами.

В 1990 году между Киевом и Львовом была создана живая цепь из украинцев, которые взялись за руки и объединили нашу страну. Это событие провели в честь 71 годовщины подписания Акта Злуки.

В 2023 году День соборности Украины имеет особое значение из-за полномасштабного вторжения россии на территорию нашей страны. Украина продемонстрировала всему миру смелость и жгучее желание быть свободной страной, независимой, частью демократического мира, а не частью "российской империи" или "СССР 2.0", которые пытается воссоздать владимир путин.

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