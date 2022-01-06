Когда колядуют в 2022 в Украине: красивые колядки на Рождество Христово

Когда колядуют в Украине / 5.ua

Новогодние праздники 2022 в Украине представлены несколькими важными датами. 1 января – Новый год, 6 января – Сочельник в канун Рождества, 7 января – Рождество Христово 2022, с 13 на 14 января – старый Новый год. Главред разобрался, что делают 6 января – колядуют или щедруют.

6 января – канун Рождества, Сочельник или Святвечер. На праздничном столе должно стоять 12 блюд по числу апостолов и главное из них – рождественская кутья с добавлением меда, орехов, мака и сухофруктов. Вечернюю трапезу можно начинать после появления первой звезды. 7 января заканчивается Рождественский пост, котоый длился 40 дней (с 28 ноября).

Согласно давней традиции в ночь с 6 на 7 января в доме нужно открыть все окна, чтобы впустить впустить в дом позитивную энергию и дух праздника. С наступлением Рождества начинается 12-дневный период Святок – веселья и народных гуляний. Также с 6 на 7 января принято переодеваться в героев вертепа и ходить колядовать. В разных регионах Украины принято колядовать в разное время. На Западе колядуют 7 января, а на Слобожанщине и Покутье колядовать начинают в Сочельник.

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Колядки на Рождество Христово

С праздником великим,

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Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий родился.

С добрыми вестями

Из святого града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий родился.

***

Уродилась коляда

Накануне Рождества,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою

Стоят леса дремучие,

Во тех лесах огни горят,

Огни горят пылающие,

Вокруг огней люди стоят,

Люди стоят колядуют:

‘Ой коляда, коляда,

Ты бываешь, коляда,

Накануне Рождества.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така, —

Дайте, дядьку, п’ятака.

Як не даси п’ятака, —

Візьму вола за рога.

Та виведу на моріг,

Та викручу правий ріг.

Буду рогом трубити,

А воликом робити.

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала:

Що ти, тітко, напекла?

Неси швидше до вікна!

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім’я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали —

Колядників пригощали!