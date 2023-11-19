Колядование 2024: когда колядовать по новому церковному календарю

Согласно традициям, колядники идут от дома к дому, неся с собой звезду, колокольчик и исполняя радостные песни.

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Когда колядуют по новому календарю / коллаж Главред, фото скриншот YouTube (видеостудия VideoProfi), torange.biz

Недавно в Украине перешли на новый церковный календарь. Так, даты важных праздников перенесли, поэтому с 2024 года празднуем их в другие даты. Главред рассказывает о том, когда в этом году колядовать и о традициях этого действа.

Когда можно колядовать в 2024 году

Поскольку даты некоторых праздников перенесли, то в этом году по новому стилю коляду начинают вечером 24 декабря, в канун Рождестваи завершают на Новый год.

Колядовать первыми обычно отправляются дети, а потом - мужчины. Однако в некоторых областях Украины также отмечено колядование девушек. Согласно традициям, колядники идут от дома к дому, неся с собой звезду, колокольчик и исполняя радостные песни. Это оповещение о рождении Христа и выражение пожеланий хозяевам на счастливый урожай, благополучие, здоровье и добро.

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История и традиции колядования

По традиции, колядование происходит от дома к дому, чтобы никого не пропустить. В большом городе, конечно, это может быть трудно, но под окнами соседей все равно можно устроить небольшое колядование.

Сначала важно спросить хозяев, можно ли колядовать. Если вам отказали, отправляйтесь дальше, не обижаясь. Сами колядки поются медленно, с продолжительностью. Повторяющиеся строки (припевы) также следует повторять. Если вы не умеете петь колядки, попросите, чтобы кто-то вам помог выучить несколько несложных песен, которые вы сможете исполнить. Обязательно каждая колядка должна завершаться приветствием. В нем вы желаете достатка, понимая это как здоровье, благополучие, мир, хороший урожай.

А колядников советуют вознаграждать не деньгами, а тем, как это делали раньше - конфетами, яблоками, орехами и прочими вкусностями.

Кому можно колядовать

Традиционно колядуют все без исключений, но важно учитывать некоторые культурные и личные нюансы. Обычно колядуют:

Соседи и друзья: Колядование происходит в основном в семейных кругах и среди соседей, которые знают друг друга.

Колядование происходит в основном в семейных кругах и среди соседей, которые знают друг друга. Родные и близкие: Выражение праздничных пожеланий и поздравлений родным и близким является традиционной частью колядования.

Выражение праздничных пожеланий и поздравлений родным и близким является традиционной частью колядования. Хозяева домов: Колядуют в основном в тех домах, где хозяева выражают желание принять колядников.

Обычно не колядуют:

Там, где отказали: Если хозяева отказались от колядников, следует уважать их желание и не продолжать в незваном виде.

Если хозяева отказались от колядников, следует уважать их желание и не продолжать в незваном виде. В урочищах или местах, где это не принято: В отдельных общинах или местах могут существовать свои традиции, и колядование там может быть не обычным.

Важно понимать, что колядование – это праздничный обряд, и принятие колядников обычно определяется гостеприимством и желанием хозяев.

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