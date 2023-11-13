Рождественский пост 2023 по новому календарю: дата, чего придерживаться и что есть

В зависимости от того, когда вы празднуете Рождество, тогда и начинайте Пилиповку.

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Рождественский пост 2023 по новому календарю / Коллаж Главред, фото flickr (Дэниел Фостер, Барт хирд)

Рождественский пост 2023 - это особое время в христианском календаре, который является важным периодом духовного очищения и подготовки к великому празднику Рождества Христова. Главред рассказывает, когда в этом году празднуем пост и что во время него нельзя делать.

Когда Рождественский пост 2023 по новому календарю

Рождественский пост 2023 года, известный также как Филипповский, является важным периодом в христианской традиции, в частности в православной и некоторых греко-католических церквях. Он начинается 15 ноября, в день святого апостола Филиппа, и продолжается до 24 декабря, в канун Рождества.

Некоторые украинцы будут продолжать праздновать Рождество по старому стилю 7 января. В этом случае они должны соблюдать Рождественский пост с 28 ноября 2023 год до 6 января 2024 года.

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Последний день перед началом поста, когда еще можно употреблять мясные и молочные продукты, в православной традиции называется предпостьем. Предпостье к Рождественскому посту по новому стилю отмечается 14 ноября, а по старому стилю - 27 ноября.

Рождественский пост 2023: традиции и запреты

Правила Рождественского поста 2023 имеют важное значение для духовной жизни верующих. Хотя детали могут различаться в зависимости от церковных традиций, основные аспекты остаются общими:

Питание : Традиционно во время Рождественского поста верующие воздерживаются от употребления мяса, птицы, молочных продуктов, яиц, а также продуктов, содержащих эти ингредиенты. Рыбу можно есть только в определенные дни, обычно в праздничные и выходные дни.

: Традиционно во время Рождественского поста верующие воздерживаются от употребления мяса, птицы, молочных продуктов, яиц, а также продуктов, содержащих эти ингредиенты. Рыбу можно есть только в определенные дни, обычно в праздничные и выходные дни. Спиртное : Употребление спиртных напитков обычно ограничено, хотя некоторые церкви разрешают его в определенные дни поста.

: Употребление спиртных напитков обычно ограничено, хотя некоторые церкви разрешают его в определенные дни поста. Умеренность в еде : Пост не только об отказе от определенных видов пищи, но и об умеренности и воздержании от переедания.

: Пост не только об отказе от определенных видов пищи, но и об умеренности и воздержании от переедания. Молитва и духовные практики : Пост - это также время для увеличения молитвы, чтения религиозной литературы и участия в церковных службах.

: Пост - это также время для увеличения молитвы, чтения религиозной литературы и участия в церковных службах. Благотворительность и помощь другим : Пост требует активного участия в актах милосердия и помощи нуждающимся, что считается важной частью духовного очищения.

: Пост требует активного участия в актах милосердия и помощи нуждающимся, что считается важной частью духовного очищения. Сексуальные отношения. Традиционно, супруги воздерживаются от сексуальных актов.

Традиционно, супруги воздерживаются от сексуальных актов. Развлечения и светские развлечения. Избегайте громких, развлекательных мероприятий, вечеринок, танцев и многого другого, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.

Эти правила не только направлены на физическое воздержание, но и призваны помочь верующим сосредоточиться на внутренней духовной жизни, подготовив их сердца к празднованию Рождества.

Кто может не соблюдать пост

Существуют определенные категории людей, которым церковь обычно позволяет не соблюдать строгие правила поста:

Дети : Маленькие дети не обязаны соблюдать пост из-за своего возраста и физиологических потребностей.

: Маленькие дети не обязаны соблюдать пост из-за своего возраста и физиологических потребностей. Беременные женщины и кормящие матери : Из-за возросших потребностей в питании и ответственности за здоровье ребенка беременным и кормящим женщинам часто позволяют облегчить или не соблюдать пост.

: Из-за возросших потребностей в питании и ответственности за здоровье ребенка беременным и кормящим женщинам часто позволяют облегчить или не соблюдать пост. Больные и люди с медицинскими показаниями : Если человек страдает от болезни или имеет особые медицинские показания, ему может быть разрешено облегчить или не соблюдать пост.

: Если человек страдает от болезни или имеет особые медицинские показания, ему может быть разрешено облегчить или не соблюдать пост. Пожилые люди : Пожилым людям, у которых есть проблемы со здоровьем или которые ограничены физически, также может быть разрешено не соблюдать строгие правила поста.

: Пожилым людям, у которых есть проблемы со здоровьем или которые ограничены физически, также может быть разрешено не соблюдать строгие правила поста. Путники и те, кто занимается физически тяжелым трудом: Люди, которые путешествуют или занимаются физически тяжелой работой, могут получить разрешение на облегчение голодания из-за особых обстоятельств. Военные тоже могут не соблюдать пост.

Важно помнить, что любые исключения из правил поста лучше обсуждать со священником или духовным наставником, поскольку они смогут дать соответствующие рекомендации, исходя из конкретных обстоятельств и потребностей человека.

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