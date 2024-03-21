Новый православный календарь на апрель 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

1 апреля – преподобной Марии Египетской;

2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;

4 апреля – преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима;

5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;

6 апреля – архиепископа Евтихия и мученика Иеремия;

7 апреля – преподобных Георгия и Даниила;

8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;

9 апреля — мученика Евпсихия;

10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;

11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.