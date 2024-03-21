Новый православный календарь на апрель 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.
Новый церковный календарь на март 2024
1 апреля – преподобной Марии Египетской;
2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;
4 апреля – преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима;
5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;
6 апреля – архиепископа Евтихия и мученика Иеремия;
7 апреля – преподобных Георгия и Даниила;
8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;
9 апреля — мученика Евпсихия;
10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;
11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
13 апреля – день памяти священномученика Артемона;
14 апреля — святого Мартына, исповедника, Папы Римского;
15 апреля — апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины, Анастасии и других;
16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы;
17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия;
18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
19 апреля – преподобного Иоанна Печерника;
20 апреля – преподобного Теодора Трихины;
21 апреля — священномученика Януария;
22 апреля – преподобного Теодора Сикеота и Виталия;
23 апреля – великомученика Георгия (Юрия) Победителя;
24 апреля — мученика Саввы Стратилата;
25 апреля — святого апостола Марка;
26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского;
27 апреля — священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского;
28 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье ; мучеников Максима и Дады;
29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; преподобного Мемнона;
30 апреля – святого апостола Иакова.
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