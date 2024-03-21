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Новый православный календарь на апрель 2024: даты всех праздников

Сергей Кущ
21 марта 2024, 09:32
Начало Великого поста и Пасха будут отмечаться по новому календарю.
Православный календарь на апрель 2024
Православный календарь на апрель 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

Новый церковный календарь на март 2024

1 апреля – преподобной Марии Египетской;

2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

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3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;

4 апреля – преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима;

5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;

6 апреля – архиепископа Евтихия и мученика Иеремия;

7 апреля – преподобных Георгия и Даниила;

8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;

9 апреля — мученика Евпсихия;

10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;

11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

13 апреля – день памяти священномученика Артемона;

14 апреля — святого Мартына, исповедника, Папы Римского;

15 апреля — апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины, Анастасии и других;

16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы;

17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия;

18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

19 апреля – преподобного Иоанна Печерника;

20 апреля – преподобного Теодора Трихины;

21 апреля — священномученика Януария;

22 апреля – преподобного Теодора Сикеота и Виталия;

23 апреля – великомученика Георгия (Юрия) Победителя;

24 апреля — мученика Саввы Стратилата;

25 апреля — святого апостола Марка;

26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского;

27 апреля — священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского;

28 апреляВход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье ; мучеников Максима и Дады;

29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; преподобного Мемнона;

30 апреля – святого апостола Иакова.

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