Обнимайтесь целый день: поздравления с Днем объятий в стихах и картинках для ваших любимых

Как поздравить близких с теплым днем объятий – читайте далее.

С днем объятий - поздравления / Pixabay

В мире и Украине 21 января ежегодно отмечают международный день объятий. Этот праздник берет начало в 70-х годах прошлого столетия. По слухам, этот день был основан западной молодежью, однако его история до сих пор неизвестна.

В этот день можно поделиться теплом через объятия даже с незнакомым человеком. Поговаривают, что для того, чтобы ощущать себя счастливым, нужно обниматься не менее 8 раз в день.

День объятий 2023 – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем объятий и хочу пожелать, чтобы в жизни было много поводов и причин для искренних, взаимных объятий. Пусть крепко обнимают дети и друзья, родные и знакомые, коллеги и даже любимые питомцы. И пусть с каждым объятием сердце чувствует любовь, а душа ощущает полет.

С днём обьятий / pinterest

Поздравляю с Днём объятий. Желаю всегда быть в нежных руках. Пусть каждый день тебя радует приятными встречами и самыми искренними объятиями. Пусть в твоей жизни будет много поводов для радости и спонтанного проявления чувств любви! Желаю счастливой жизни и волшебного настроения. Желаю поддержки дорогих людей и согревающих объятий!

С днём обьятий / pinterest

С днем объятий! Я желаю испытывать эти чувства постоянно, когда родные руки обнимают, прижимают к сердцу. Пусть каждое объятие будет желанным, искренним, горячим и самым любимым и неповторимым. Поздравляю!

С днём обьятий / pinterest

С днем объятий – поздравление в стихах

С Днем объятий поздравляю!

Крепко-крепко обнимаю.

И хочу я пожелать

Часто к сердцу прижимать

Дорогих тебе людей —

Сразу станет всем теплей.

Это лучшее лекарство

От хандры, причем бесплатно!

С днем объятий / pinterest

В День объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.

"Обнимашки" пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.

Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

С днем объятий / pinterest

В день объятий тебя обнимаю

Крепко-крепко, желая добра,

В этот день я тебе пожелаю,

Чтоб прошла и печаль и хандра!

Пусть почаще тебя обнимают,

Пусть звучит счастья светлый мотив,

Обнимашки нам жизнь продлевают,

Дарят радость, тепло, позитив!