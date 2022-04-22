Пасха 2022: что можно святить, как разбивать яйца на Пасху и какие молитвы читать – традиции и ритуалы

Что можно, а что нельзя делать на Пасху / depositphotos.com/

Православные христиане в этом году отмечают праздник Воскресения Христова 24 апреля. Помимо выпекания куличей и приготовления писанок и крашанок в день Пасхи существуют и давние традиции. Что можно, а что нельзя делать в Пасху, разобрался Главред.

Православный календарь на май 2022 напомнит о важных датах и церковных праздниках.

Что можно делать на Пасху

С вечера субботы верующие идут в церковь или храм на всенощную службу. Нужно освятить пасхальную выпечку и корзину с едой до восхода солнца. Хорошим знаменованием будет донести горящую свечку до дома.Пасхальную корзину нужно собирать правильно, ведь не все продукты можно освящать.из продуктов, которые обязательно нужно положить в корзину: пасхальный кулич, яйца, соль (символ достатка и благополучия), мясные продукты(колбаса, сало, буженина, копчености), красное вино – кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Алкоголь: под запрет попадают водка, коньяк, пиво, любое вино, кроме красного кагора.

Кровяную колбасу.

Материальные ценности: деньги, украшения, ключи.

Важной пасхальной традицией является христосование. В начале утренней трапезы каждый должен удариться крашенкой друг с другом и смотреть результат. Если яйцо осталось целым – ждать благоприятного года, наполненного счастливыми событиями. Если молодая девушка ударится писанкой с ребенком – встречать ей следующую Пасху беременной. Если яйцо скатилось со стола – нужно опасаться завистников. А если разбилось до обеда или выпало из рук – к ссорам, денежным потерям и неприятностям.

Если желток находится близко к белку – молодая долго не засидится в девках. Чем более яркий цвет – тем счастливее будет супружеская жизнь.

На Пасху можно загадывать желания. Если вы хотите чтобы ваша мечта осуществилась, нужно съесть освященное в церкви яблоко и подумать о желаемом событии.

Пасха 2022 – запреты

Придерживаясь пасхальных табу, можно отвести беду и неприятности от родных и близких. В этот день нельзя:

заниматься тяжелой физическй работой и домашними делами;

долго спать;

выносить мусор после захода солнца;

выходить замуж и венчаться;

посещать кладбище;

стричься.

Молитва на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, родила, крестила, кормила, поила, молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, отныне слава его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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