Поздравления с Медовым Спасом - прозой, в стихах и в картинках

В материале Главреда вы найдете красивые поздравления с Маковеем.

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Поздравления с Медовым Спасом / Фото: Главред

Медовый Спас — светлый и душевный праздник, с которого начинается череда августовских Спасов. В этот день принято дарить теплые слова близким, желая здоровья, благополучия и сладкой жизни.

В материале Главреда вы найдете красивые поздравления с Медовым Спасом: трогательные слова в прозе, душевные стихи, а также яркие открытки, которые можно отправить в мессенджерах или разместить в соцсетях.

Поздравление с Маковеем в стихах

Желаю я в Медовый Спас

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Тебе энергии запас,

Достатка вдоволь, пуд добра,

Чтоб вкусной жизнь твоя была.

Поздравление с Маковеем картинки / Фото: Главред

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Поздравление с Маковеем открытки / Фото: Главред

Пусть с Медовым Спасом ярким

В дом удача поспешит,

Процветание подарит,

Чудесами удивит.

Поздравление с Маковеем в прозе

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!

Поздравление с Маковеем красивые / Фото: Главред

Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу.

Поздравление с Маковеем своими словами / Фото: Главред

Сегодня благословенный день — Медовый спас! С этим православным праздником я вас всех и поздравляю! Желаю достатка в доме, мира в семье и счастья на всём жизненном пути. Пусть ваша жизнь будет приятной и сладкой, как мёд. Пусть у вас почаще будут праздничное настроение и светлые моменты. И пусть всегда рядом со всеми нами будет наш Спаситель!

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