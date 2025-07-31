Поздравления с Медовым Спасом - прозой, в стихах и в картинках

Медовый Спас — светлый и душевный праздник, с которого начинается череда августовских Спасов. В этот день принято дарить теплые слова близким, желая здоровья, благополучия и сладкой жизни.
В материале Главреда вы найдете красивые поздравления с Медовым Спасом: трогательные слова в прозе, душевные стихи, а также яркие открытки, которые можно отправить в мессенджерах или разместить в соцсетях.
Поздравление с Маковеем в стихах
Желаю я в Медовый Спас
Тебе энергии запас,
Достатка вдоволь, пуд добра,
Чтоб вкусной жизнь твоя была.
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Пусть с Медовым Спасом ярким
В дом удача поспешит,
Процветание подарит,
Чудесами удивит.
Поздравление с Маковеем в прозе
Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!
Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу.
Сегодня благословенный день — Медовый спас! С этим православным праздником я вас всех и поздравляю! Желаю достатка в доме, мира в семье и счастья на всём жизненном пути. Пусть ваша жизнь будет приятной и сладкой, как мёд. Пусть у вас почаще будут праздничное настроение и светлые моменты. И пусть всегда рядом со всеми нами будет наш Спаситель!
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