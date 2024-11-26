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Православный календарь на декабрь 2024: когда отмечаем Рождество и Святого Николая

Сергей Кущ
26 ноября 2024, 10:01
274
В это время православные христиане чтят память святых, готовятся к Рождеству Христову и проводят различные обряды.
Православный календарь на декабрь 2024
Православный календарь на декабрь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в декабре
  • Какого числа День святого Николая в Украине 2024 года
  • Когда Рождество Христово 2024

В декабре 2024 года православные верующие отмечают несколько значимых праздников и памятных дат. В это время православные христиане чтят память святых, готовятся к Рождеству Христову и проводят различные обряды.

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными, чтобы спланировать участие в богослужениях и отметить главные христианские традиции.

видео дня

Новый церковный календарь на декабрь 2024

1 декабря – Пророка Наума, праведного Филарета Милостивого.

2 декабря – Пророка Аввакума, преподобной Афанасии, затворников Печерских, преподобного Алексея Карпаторусского.

3 декабря – Пророка Софонии, преподобного Иоанна Молчальника.

4 декабря – Великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, преподобного Иоанна Дамаскина.

5 декабря – Преподобного Саввы Освященного.

6 декабря – Святителя Николая Чудотворца Мирликийского.

7 декабря – Святителя Амвросия Медиоланского, преподобного Иоанна Печерского.

8 декабря – Апостолов из 70-ти: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Эпафродита, Кесария и Онисифора, мученицы Анфисы в Риме.

9 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

10 декабря – Святителя Иосафата, епископа Белгородского, блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских.

11 декабря – Пророка Даниила Столбника, преподобного Никона Печерского, преподобного Луки Столбника.

12 декабря – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

13 декабря – Преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария Печерского, мучеников Евстратия, Евгения, Ореста и других, мученицы Лукии, преподобного Арсения.

14 декабря – Мучеников Фирса, Левкия и Калиника, мучеников Филимона, Апполония, Ариана, Феотиха

15 декабря – Святых праотцов, Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского, Собор Крымских святых, Преподобного Павла Латрийского.

16 декабря – Пророка Аггея, блаженной царицы Феофании.

17 декабря – Пророка Даниила и трех отцов Анании, Азарии и Мисаила.

18 декабря – Мученика Севастиана и воинов его: Никострата, жены его Зои, Кастория, Транквилинна (пресвитера), сыновей его Маркелина и Марка, Преподобного Михаила исповедника.

19 декабря – Мученика Онифатия, Преподобного Ильи Муромца Печерского, мучеников Тимофея и Полиевкта.

20 декабря – Священномученика Игнатия Богоносца, Преподобного Игнатия Киево-Печерского, святителя Даниила, архиепископа Сербского.

21 декабря – Мученицы Юлиании, святителя Петра, митрополита Киевского.

22 декабря – Святых отцов, Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

23 декабря – Мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Европа, Геласия. Преподобного Павла, епископа Неокесарийского.

24 декабря – Рождественский Сочельник. Преподобномученицы Евгении и Клавдии, Преподобного Кукши Одесского.

25 декабря – Рождество Христово.

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.

27 декабря – Апостола первомученика и архидьякона Стефана, Преподобного Феодора Начертанного, исповедника.

28 декабря – Апостола из 70-ти Никанора. Мучеников 20 тысяч, что в Никомидии были сожжены, Мученицы Агафьи, Домны, Феофилы.

29 декабря – Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, Преподобного Иова Манявского, Преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских.

30 декабря – Апостола из 70-ти Тимона, мученицы Анисии, Преподобной Феодоры Кесарийской, Преподобной Феодоры.

31 декабря – Предание праздника Рождества Христова, Преподобной Мелании Римской, святителя Петра Могилы, митрополита Киевского.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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