Празднуем уже не 19 января: когда Крещение в 2024 году, традиции и правила окунания в воду

Крещение - один из самых важных и любимых праздников в Украине.

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Какого числа праздник Иордан/Коллаж Главред, фото today.ua, freepik

Недавно в Украине перешли на новый церковный календарь. Так, даты важных праздников перенесли, поэтому с 2024 года празднуем их в другие даты. Главред рассказывает о том, когда в этом году Крещение, или Иордан, и о традициях этого праздника.

Крещение 2024 по новому календарю

Крещение 2024 года будем праздновать по новому обряду, на который ПЦУ перешла с 1 сентября 2023 года. Господне Крещение 2024 отметим на 13 дней раньше, чем обычно, то есть 6 января. Этот праздник будет отмечаться каждый год именно в этот день. В 2024 году это событие приходится на субботу.

Традиции Крещения в Украине

Крещение - один из важнейших и наиболее любимых праздников в Украине, связанный с христианским обрядом крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Традиции этого праздника в Украине имеют глубокие корни и насыщены символикой.

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Одной из традиций является освящение воды, которое проводится в церкви. Считается, что вода, освященная в этот день, обладает особыми целебными свойствами, поэтому верующие забирают ее домой в специальных контейнерах. Крещеная вода часто хранится в течение года и используется в различных обрядах и бытовых нуждах. Еще одной распространенной традицией является обряд "купания". Верующие отправляются к водоемам - рекам, озерам или открытым прудам, где проводят обряд обливания себя освященной водой. Это считается символом очищения от грехов и обретения новой жизни.

Еще одной традицией Крещения является вырезание креста на льду, которое символизирует крещение Господне. Этот обряд способствует единению семьи и верования, поскольку это делается совместно, часто в большой группе.

Также популярной традицией является праздничный стол, на котором обязательно должны быть блюда с освященной водой и блюда, символизирующие чистоту и святость.

Украинцы отмечают Крещение с особым трепетом и уважением к традициям, передавая их из поколения в поколение.

Как правильно нырять в прорубь

Обычно купание проводят в специально отведенных местах, таких как прорубь, которую заранее пробивают, часто в виде большого креста. Перед этим вода в проруби освящается священником. Также можно купаться в любых доступных водоемах (важно, чтобы они имели безопасный вход!).

Рекомендуется погружаться в воду всего на несколько секунд, три раза, и избегать углубленного погружения головы.

Купание в проруби не рекомендуется в случаях следующих заболеваний:

воспалительные процессы в носоглотке, придаточных полостях носа, отит;

заболевания легких, перенесенная пневмония, астма;

болезни сердечно-сосудистой системы;

сахарный диабет;

эпилепсия, травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит;

заболевания мочеполовой системы;

кожно-венерические заболевания.

Приметы на Крещение

Если небо будет пасмурным, то хлебу будет хорошо родиться; если лишь на востоке — рожь, на юге — просо, на севере — гречиха.

Ясная и холодная погода в этот день-сухое лето; хмура и снежная — богатый урожай.

На Иордан снег - урожай, ясный день — неурожай.

Если днем выпадет иней, надо сеять пшеницу в тот же день.

Звездная ночь этого дня-орехи и ягоды.

Мрачно - вдоволь хлеба.

Теплый день на Крещение - темный хлеб.

Лапатый снег - к урожаю.

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