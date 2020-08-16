УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать

16 августа 2020, 03:50

Как праздновать Преображение Господне 2020 – Яблочный Спас 2020 – чтобы заручиться благословением Небес, выяснил Главред.

Преображение Господне 2020 - что нельзя делать и как молиться - икона Преображение Господне
Преображение Господне 2020 - что нельзя делать и как молиться / Правмир

Праздник Преображения Господня – это один из двенадцати главных церковных праздников года. Православная церковь отмечает его 19 августа, то есть Преображение Господне 2020 празднуется в среду.

В этот день все православные христиане вспоминают, как Иисус явил свой истинный – божественный – лик своим апостолам на горе Фавор неподалеку от Назарета. Своим поступком Спаситель хотел подбодрить своих последователей (так как впереди их веру ждали большие испытания) – а заодно показать, как христианская вера преображает душу человека, делает ее светлее и лучше.

Читайте такжеКакого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике

Преображение Господне 2020 – когда начинается и заканчивается празднование

Сам праздник выпадает на 19-е число – но у него есть один день предпразднства (это 18 августа), а затем еще и семь дней попразднства (то есть по 26 августа). Все эти девять дней на богослужении в церквях священники читают молитвословия и песнопения, что посвящены именно празднику Преображения.

В один день с Преображением отмечается и Яблочный Спас.

Примечательно, что с точки зрения истории, Преображение Господне произошло незадолго до смерти Спасителя на кресте, то есть в феврале или в марте. Однако празднуется это событие именно в августе (и в отличие от той же Пасхи, что установлена в честь воскрешения Христа, – имеет фиксированную дату).

Читайте такжеКак праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецептыВ старину праздник Преображения был еще и Праздником сбора урожая. То есть церковь и простой народ утвердили эту дату для Преображения – в честь того, что в августе преображается и природа (считается, что со Второго Спаса лето сменяется осенью), а также как благодарность Богу за ниспосланный урожай.

Именно полученный урожай и освящается на Яблочный Спас.

Молитва на Преображение Господне

Преображение Господне – что нельзя делать и традиции

19 августа под праздничный колокольный звон христиане несут святить в церковь яблоки, виноград, мед и другие плоды.

На стол подают постные блюда (продолжается Успенский пост 2020) – с рыбой и маслом, с яблоками, с медом. Взрослым разрешается вино.

В Преображение Господне нельзя работать (кроме как готовить еду и собирать в саду и огороде урожай), ругаться и желать кому-то зла. Под запретом и шумное веселье: любой разул во время поста – это табу.

Также нельзя убивать насекомых, в особенности мух. Более того, по примете, если на человека муха села дважды – это сулит ему удачу на целый год.

Преображение Господне – поздравления

Открытки с Преображением Господним - анимация - гифки скачать бесплатно
Открытки с Преображением Господним - анимация - гифки скачать бесплатно
Преображение Господне православие Яблочный Спас праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:27
"Когда Лукашенко уйдет": астролог спрогнозировал, что произойдет в Беларуси
03:50
Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать Видео
03:08
Коронавирус убивает органы: ученые выяснили смертельную опасность
02:15
"Дичь, помноженная на 10": россияне жалуются на жуткий отдых в Крыму Видео
01:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новость Видео
00:56
Грудь Риты Оры почти выпала из откровенного купальника
00:19
Антон Вихревей: какой сегодня праздник 16 августа, приметы, именины Видео
15 августа, суббота
23:58
Вдруг НАТО нападет: Лукашенко перебрасывает войска к границе с Польшей Видео
23:29
Озвучены сроки завершения строительства Северного потока-2
23:02
Шмыгаль сделал оптимистичный прогноз по экономике Украины после Covid-19 Видео
22:59
Сколько стоит лечение от коронавируса: врач озвучил реальные суммы
22:29
В МИД Украины откровенно высказались о событиях в Беларуси Видео
22:16
Кровавым разгоном в Минске командовал экс-командир "эскадрона смерти" - СМИ Видео
21:59
Две фатальные ошибки России мнение
21:52
"Нож в спину": Лукашенко "наехал" на участников забастовок на заводах Видео
21:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 августа: тяжелая болезнь, выигрыш и денежная неудача Видео
21:24
В Азовском море образовался остров из медуз: курьезное видео Видео
21:17
Врач ошарашила сроками второй волны коронавируса в Украине Видео
21:05
Коронавирус в Украине и мире 15 августа: угрожающая ситуация и антирекорд в Украине Видео
20:57
Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус Видео
20:41
В Беларуси официально подтвердили вторую смерть во время протестов
20:37
Путин готов ввести войска в Беларусь по требованию Лукашенко Видео
20:03
lifecell – как проверить счет: все способы
20:01
Обнародовано видео, как ОМОН убил протестующего Тарайковского в Минске Видео
19:58
Разъяренный "слуга народа" накинулся на журналистку во время отдыха в Турции Видео
19:40
Лукашенко поглумился над предложением помощи от стран ЕС Видео
19:33
Минздрав перечислил правила проживания в общежитиях на время карантина
19:25
США увеличивают военное присутствие в Польше Видео
19:23
Литва официально назвала Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" Видео
19:02
В Беларуси объявили в розыск известного оппозиционера, сбежавшего в Украину
18:27
"Это конец политики": в МИД Беларуси резко высказались о санкциях ЕС Видео
18:24
Pornhub обратился к силовикам Беларуси Видео
18:07
Какого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике Видео
18:00
Крупнейшая авиакомпания Беларуси вышла на протест Видео
17:47
Под Одессой взволнованы сибирской язвой: Минздрав назвал причину
17:12
В МОЗ рассказали, когда и как надо проходить тест на коронавирус Видео
16:47
Отнимут жилье и ползарплаты: что готовит украинцам новый закон о долгах ЖКХ Видео
16:27
Пути к отступлению: свита Лукашенко готовится к бегству – западные СМИ Видео
15:47
США "поставили диагноз" выборам в Беларуси Видео
15:44
"Надежды не осталось": врачи объявили о новой опасности COVID-19 Видео
15:43
В Кремле рассказали, зачем Лукашенко звонил Путину Видео
15:13
"Наплевали на предупреждение ВОЗ": в России начали выпускать вакцину от COVID-19 Видео
14:59
Тысячи людей заполонили город: как в Минске прощались с убитым участником протестов Видео
14:35
Новая волна коронавируса: в Минздраве срочно обратились к украинцам Видео
14:00
Лукашенко грозит судьбоносное предательство: астролог назвал даты
13:59
Михаил Ефремов покинул больницу после инсульта
13:58
После кровавых протестов в Беларуси Лукашенко позвонил Путину: о чем говорили Видео
13:32
Чак Норрис записал сообщение Александру Лукашенко Видео
13:31
Школы – на замок: Степанов рассказал, кто останется дома 1 сентября Видео
13:14
Армия мертвецов Зака Снайдлера будет переснята из-за секс-скандала
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять