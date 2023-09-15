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Вера, Надежда, Любовь 2023: дата праздника и что нужно сделать в этот день

Елизавета Бельмас
15 сентября 2023, 20:36 обновлено 15 сентября, 21:03
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Главред расскажет, что нельзя делать на праздник Вера, Надежда, Любовь, чтобы не испортить себе жизнь.
Вера, Надежда, Любовь 2023
Вера, Надежда, Любовь 2023 / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

В Украине в связи со сменой календаря изменились и даты некоторых церковных праздников. В частности - День Веры, Надежды и Любви. В 2023 году этот праздник украинцы отметят 17 сентября вместо 30 сентября.

Что означает праздник Надежды, Веры и Любви

17 сентября верующие будут отмечать День памяти Веры, Надежды, Любови и их матери - Софии. Девочки и их мама жили в Риме во втором веке, когда были большие гонения на первых христиан. История погибших за веру христианок широко известна по всему миру.

Что нельзя делать на праздник Вера, Надежда, Любовь

В этот день, как и в любой христианский праздник есть свои запреты. Нежелательно ссориться, желать другим зла и особенно - сквернословить. Также в этот день не стоит проводить венчание, однако благоприятно планировать и договариваться о свадьбе.

видео дня

Что нужно делать в день Веры, Надежды, Любви

Этот праздник довольно женский. В народе его называют еще "Вселенскими бабими именинами". Желательно угостить женщин сладостями, выпечкой или подарить какой-то подарок. Тогда в семье будет царить мир и благополучие. Традиционно в этот день всегда выпекали пироги и караваи.

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