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Какой сегодня праздник 25 января 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

Юлия Закрепа
25 января 2025, 07:50
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Какой православный праздник 25 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 25 января 2025 года: что нельзя делать после захода солнца
Что нельзя делать 25 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 25 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского.

Какой сегодня праздник

25 января отмечают такие праздники:

видео дня
  • День студентов (Татьянин день)
  • День Святого Павла
  • День киберспециалистов СБУ Украины
  • День наоборот

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 25 января в Украине отмечают день святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского.

Известно, что Григорий Богослов родился около 330 года в Каппадокии, а умер около 390 года. В библейских преданиях упоминают его, как одного из выдающихся Отцов Церкви и христианским богословом. Григорий был архиепископом Константинопольским и великим защитником православия в борьбе с арианством. Григорий Богослов известен своими многочисленными богословскими трудами, среди которых более 240 посланий, более 500 стихов и 45 поэм. Он также участвовал во Втором Вселенском Соборе, где активно защищал учение о Святой Троице.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 25 января

25 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр.

Что нельзя делать 25 января

  • В народе существует примета, что 25 января запрещено делиться планами на будущее, они не сбудутся.
  • Не стоит в этот день заниматься рукоделием и резать что-то острыми предметами.
  • Также запрещается 25 января выходить из дома после захода солнца, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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