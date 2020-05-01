"Удары по любви": экстрасенс посоветовал, как уберечь отношения

Удары грозят отношениям трех знаков Зодиака, спрогнозировал экстрасенс / УНИАН

Экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".

Отношения Львов могут дать трещины из-за раздражительности и усталости представителей этого знака Зодиака, рассказал эксперт Фактам.

По его словам, Львам нужно говорить с партнером после того, как в их душе приутихнут страсти.

Собеседник добавил, что в отношениях Козерогов ключевой причиной конфликтов может стать недосказанность. Алекперов сказал, что Козерогам нужно быть более искренними и открытыми и не молчать об обидах.

Эксперт поделился, что в отношениях Дев могут быть затяжные конфликты из-за частой критики второй половинки. Экстрасенс посоветовал не делать любимому человеку обидные замечания.

Ранее был опубликован гороскоп на 2 мая 2020 года. Девам прогнозировалось озарение, Козерогам посоветовали все объяснять любимому человеку, а Львам рекомендовали бережно относиться к деньгам.