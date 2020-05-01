"Удары по любви": экстрасенс посоветовал, как уберечь отношения

Отношениям Козерогов может навредить недосказанность, поделился эксперт.
Экстрасенс Хаял Алекперов составил гороскоп на май 2020 года и предупредил, что отношениям Львов, Дев и Козерогов грозят "удары".
Отношения Львов могут дать трещины из-за раздражительности и усталости представителей этого знака Зодиака, рассказал эксперт Фактам.
По его словам, Львам нужно говорить с партнером после того, как в их душе приутихнут страсти.
Собеседник добавил, что в отношениях Козерогов ключевой причиной конфликтов может стать недосказанность. Алекперов сказал, что Козерогам нужно быть более искренними и открытыми и не молчать об обидах.
Эксперт поделился, что в отношениях Дев могут быть затяжные конфликты из-за частой критики второй половинки. Экстрасенс посоветовал не делать любимому человеку обидные замечания.
Ранее был опубликован гороскоп на 2 мая 2020 года. Девам прогнозировалось озарение, Козерогам посоветовали все объяснять любимому человеку, а Львам рекомендовали бережно относиться к деньгам.