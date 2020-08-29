Полнолуние в сентябре: когда наступит в Украине, и для чего это худший день

Незадолго до полнолуния возможны сложные ситуации, предупредил астролог.
Астролог Влад Росс сообщил, что полнолуние в сентябре 2020 года в Украине наступит в среду, 2 числа, в 8:22.
Вблизи полнолуния могут возникать сложные ситуации, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник предупредил, что в полнолуние есть угрозы кризисных ситуаций, связанных со здоровьем. Росс добавил, что 2 сентября будет самый худший день для употребления спиртного.
Астролог также сказал, что со 2 по 5 сентября в деловых вопросах могут возникать самые напряженные ситуации.
"…Лучше в это время ни о чем серьезном не договариваться, не пытаться выяснять отношения, не заниматься важными финансовыми вопросами, поскольку велик риск выбросить деньги на ветер. Это также худшее время для покупок: можно потерять или проиграть при этом", – заявил он.
Ранее Влад Росс говорил, что 2-4 сентября можно потерять деньги. Астролог предупредил, что в это период активизируются мошенники, поэтому лучше никому не верить, особенно тем, кто будет предлагать материальные вложения.