Полнолуние в сентябре: когда наступит в Украине, и для чего это худший день

Сентябрьское полнолуние 2020 – худший день для употребления спиртных напитков, предупредил Росс / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что полнолуние в сентябре 2020 года в Украине наступит в среду, 2 числа, в 8:22.

Вблизи полнолуния могут возникать сложные ситуации, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что в полнолуние есть угрозы кризисных ситуаций, связанных со здоровьем. Росс добавил, что 2 сентября будет самый худший день для употребления спиртного.

Астролог также сказал, что со 2 по 5 сентября в деловых вопросах могут возникать самые напряженные ситуации.

"…Лучше в это время ни о чем серьезном не договариваться, не пытаться выяснять отношения, не заниматься важными финансовыми вопросами, поскольку велик риск выбросить деньги на ветер. Это также худшее время для покупок: можно потерять или проиграть при этом", – заявил он.

Ранее Влад Росс говорил, что 2-4 сентября можно потерять деньги. Астролог предупредил, что в это период активизируются мошенники, поэтому лучше никому не верить, особенно тем, кто будет предлагать материальные вложения.