Чего ждать Украине и миру после "инаугурации" Путина: дипломат дал прогноз

Положение Путина могут изменить только действия ВСУ на поле боя, уверен дипломат.

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7 мая в Москве пройдет "инаугурация" Путина / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

От так называемой инаугурации Владимира Путина не последует ничего крайне нового - Кремль и дальше будет придерживаться своей агрессивной повестки по отношению к соседствующим странам, уверен дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он отметил, что линия по внешней политике была зафиксирована Россией с начала первого правления Путина.

"С точки зрения Путина линия последовательна, и без принуждения изменений не произойдет. Если мы надеемся, что Путин вдруг начнет новый этап, то мы ошибаемся, потому что для этого нет никаких оснований", - сказал Огрызко.

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Единственным фактором, который может изменить его позицию - это фактор поражения в войне, считает дипломат.

"Если украинские Вооруженные силы на поле боя докажут, что он проиграл, тогда действительно могут быть какие-то изменения", - подчеркнул Огрызко.

А вот так называемая инаугурация Путина, добавил Огрызко, рассчитана только на внутреннюю аудиторию.

Инаугурация Путина 2024 - главное

Сегодня, 7 мая, в Москве пройдет так называемая инаугурация Владимира Путина.

Украина не признает легитимность Путина, который фальсифицировал президентские выборы в России, устранив всех оппонентов. То же Киев призвать сделать всему цивилизованному миру.

Известно, что некоторые страны Европы не будут отправлять своих послов на "инаугурацию", а в самой процедуре участие примут московские сателлиты, например, Беларусь и некоторые африканские страны.

На фоне "инаугурации" Путина его войска начали масштабное наступление на Востоке, надеясь путем мясных штурмов выйти к 9 мая на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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