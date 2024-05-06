УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2024, 23:31
220
Российские пропагандисты утверждают, что Украина якобы планирует атаковать РФ около 6:00 7 мая.
Эксперт про прорыв россиян на фронте
Российские оккупанты боятся атаки ВСУ на РФ / Коллаж: Главред, фото: 56ОММБ, 22 ОМБ

Россияне жестко паникуют в ожидании "массированного удара" ВСУ по территории РФ. Об этом говорят российские пропагандисты.

Они утверждают, что ВСУ якобы готовят удар по российской территории, который может начаться около 6:00 7 мая.

"По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", - в панике пишут оккупанты.

видео дня

Взрывы у российских оккупантов - последние новости

Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.

Также 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Как сообщал Главред, 13 апреля в захваченном российскими войсками Луганске прогремели мощные взрывы. Удар нанесли по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях. По некоторым данным, на территории завода находится ремонтная база российских военных.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине вторжение России война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

23:00 Политика
Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

22:50 Украина
"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

22:42 Политика
Все главные новости

Популярное

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке 13887

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела 11985

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

Вывод - беречь себя : Катя Осадчая попала в больницу 9993

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается 9503

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

Последние новости

23:31

Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

23:00

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

22:55

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения-2024 во время финальной репетицииВидео

22:53

Звезда "Оппенгеймера" обвинила режиссера-брата Михалкова в издевательствах

22:50

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
22:42

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

22:18

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

21:54

Огрызко рассказал, станет ли Путин развязывать войну в Европе после инаугурации

21:29

Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост

Реклама
21:17

Украинских водителей будут штрафовать из-за фар: стала известна сумма

20:56

Когда могут принять новые штрафы для уклонистов: в Раде сделали заявление

20:05

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

19:55

Будет чем отбивать атаки России: Украина пополнила запасы ракет к Patriot

19:31

На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

19:12

"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

19:11

Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?мнение

18:56

В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы

18:39

Полумиллионная мобилизация: появился неожиданный прогноз насчет призыва в армию

18:31

РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

18:25

Как платить за свет вдвое меньше: что нужно сделать

Реклама
18:12

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

17:47

Украина не признает Путина президентом РФ: в МИД сделали громкое заявление

17:39

В Крыму могли быть атакованы российские "Искандеры": появились снимкиФото

17:20

Министр Кулеба поделился редким фото со своей любимой женщиной

16:50

Сколько можно хранить вареные яйца: как не угодить впросак после Пасхи

16:45

Огненное сердце в небе над Сумщиной: уникальное видео уничтожения "Шахеда"Видео

16:44

Штрафы до 1 500 евро: почему в Испании нельзя строить замки из песка

16:35

Чемпион Европы защищал Украину: на фронте погиб знаменитый спортсмен-тяжелоатлет

16:31

Важный партнер Украины вдруг "запел" о "мире" с Путиным

16:25

Когда и как правильно обрезать лаванду: секреты, которые обеспечат обильное цветение

15:35

Что нельзя делать в Светлый вторник: 3 запрета, которые уберегут от беды

15:35

Как отбелить старый тюль от серости и желтизны: бабушкин способ, о котором забыли

15:30

Венгерский вице-премьер отказался выдавать Киеву украинских мужчин

15:29

Настоящая семья: как сейчас выглядит дети-актеры из фильма "Миссис Даутфайр"

15:26

Урожай можно спасти: чем полить чеснок, когда желтеют листья

14:57

Военный катер РФ в Крыму взлетел на воздух: в ГУР раскрыли детали спецоперации

14:53

В Украине начнут крупное производство оружия: Камышин раскрыл детали

14:49

Россияне нацелились на 2 крупных города: Сырский сообщил о важных решениях

14:24

Многие сушили одежду неправильно: где категорически нельзя развешивать вещи

14:11

Есть предпосылки: Братчук рассказал о расширении "серой зоны" на левом берегу Днепра

Реклама
14:09

Тянет как магнитом: эксперты назвали распространенную ошибку, которая привлекает слизней

14:02

Враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига

13:41

РФ выбрала новые цели: в ВСУ назвали, куда враг массированно ударит ракетами

13:18

Написано в Библии: священник сказал, является ли курение грехом - ответ удивитВидео

13:15

Тоня Матвиенко призналась, где сейчас и чем занимается ее старшая дочь

13:00

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

12:43

Какая одежда делает женщину моложе: шесть естественных трюков на каждый день

12:41

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с танками: у врага максимальные потери на юге

12:39

Искушение Большим шлемом: рецензия на фильм "Соперники"

12:37

Уничтожение моста под Часовым Яром: в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации на фронте

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре ТанаКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять