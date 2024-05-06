Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

Россияне жестко паникуют в ожидании "массированного удара" ВСУ по территории РФ. Об этом говорят российские пропагандисты.
Они утверждают, что ВСУ якобы готовят удар по российской территории, который может начаться около 6:00 7 мая.
"По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели", - в панике пишут оккупанты.видео дня
Взрывы у российских оккупантов - последние новости
Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.
Также 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.
Как сообщал Главред, 13 апреля в захваченном российскими войсками Луганске прогремели мощные взрывы. Удар нанесли по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях. По некоторым данным, на территории завода находится ремонтная база российских военных.
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