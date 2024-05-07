Ситуация на фронте будет становиться критической: какие 2 фактора остановят россиян

По словам эксперта, Украине срочно необходимо получить обещанное вооружение от стран-союзников и увеличить численность вооруженных сил для стабилизации фронта.

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Эксперт назвал факторы, которые остановят продвижение врага / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские войска пытаются продолжать продвижение по всей линии фронта до прибытия основной военной помощи из США в Украину. Для успешного отражения россиян ВСУ нуждаются в двух ключевых факторах. Такое мнение высказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман в комментарии для 24 Канала.

Гендельман считает, что успех ВСУ зависит от двух факторов:

Вооружение: решение конгресса США о передаче нового пакета военной помощи со временем должно положительно повлиять на ситуацию на передовой. Однако пока не наблюдается увеличения количества боеприпасов на передовой.

Человеческие ресурсы: вопрос о мобилизации остается открытым. Задержка в принятии закона о мобилизации вызывает неопределенность относительно отправки мобилизованных военных на передовую.

По словам эксперта, если эти два аспекта не будут решены, следующие несколько месяцев могут быть решающими. Россияне будут пытаться продолжить продвижение на фронте и захватить как можно больше украинских территорий.

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"До того, как поставки западной помощи начнут показывать свое влияние, темпы на войне будут решать все. Сейчас темпы на стороне россиян", - отметил Гендельман.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты сосредоточили свои основные силы для наступления на Кураховском и Покровском направлениях фронта с целью продвижения к этим двум крупным городам в Донецкой области. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после двухдневного рабочего визита.

Российские войска формируют Северную группировку из частей Ленинградского военного округа для действий на Белгородско-Харьковском направлении, указывают аналитики Института изучения войны.

Российские оккупанты активно штурмуют Часов Яр, поскольку контроль над этим населенным пунктом необходим для вражеского продвижения в направлении Константиновки-Славянска и Краматорска. Об этом сообщил представитель 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

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