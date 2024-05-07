Семь стран ЕС отправят своих представителей на 'инаугурацию' Путина - Reuters

Среди стран Евросоюза, от которых будет представитель на так называемой инаугурации, будет также Франция, отмечают в Reuters.

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Семь стран ЕС отправят своих представителей на "инаугурацию" Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин

Семь государств Европейского Союза отправят своих представителей на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина, которая состоится во вторник, 7 мая. Среди этих стран также Франция, от которой на "инаугурации" диктатора будет посол.

Об этом сообщает агентство Reuters, которому стало об этом известно от европейского дипломата, рассказавшего такую информацию на условиях анонимности. Дипломат отметил, что 20 стран-членов Евросоюза будут бойкотировать "инаугурацию" Путина, однако остальные 7 государств пришлют своих представителей.

Также источник издания уточнил, что "Франция будет представлена своим послом в России".

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Источник добавил, что Франция ранее осуждала репрессивные условия, в которых проходили выборы в стране-агрессоре России, а также организацию выборов на оккупированных Россией украинских территориях, которые Париж считает нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

"Инаугурация" Путина - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина не признает Путина президентом РФ - в МИД сделали громкое заявление. Украина не признает диктатора Владимира Путина демократически избранным на выборах текущего года и легитимным президентом РФ, а также призывает сделать то же самое другие страны и международные организации, заявили в Министерстве иностранных дел.

Также ранее дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко сказал, что грозит Украине после инаугурации Путина. Российский диктатор держится за войну, потому что это единственный способ удержаться у власти, говорит Огрызко.

Напомним, также Огрызко рассказал, чего ждать Украине и миру после "инаугурации" Путина. Положение Путина могут изменить только действия ВСУ на поле боя, уверен дипломат.

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