Кусочки будут идеально ровными: женщина раскрыла гениальную технику нарезания сыра

Нарезать сыр вручную - это настоящая проблема. Часто у вас получаются неровные ломтики: некоторые из них слишком толстые, другие немного тонкие. Но, к счастью, решение найдено.
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Белла, известный блогер под псевдонимом @paperbelle, прославилась гениальным методом нарезки сыра, в котором отсутствует традиционное использование ножа. Ее сообразительный лайфхак обещает каждый раз одинаковые кусочки сыра, пишет Mirror.
В вирусном видео, женщина рассказала, что использует картофелечистку, чтобы нарезать сыр.
Затем женщина продемонстрировала собственную технику. Она провела картофелечисткой по бруску чеддера и без труда она получила тонкий ровный кусочек сыра, идеальный для бутербродов.
@paperbelle Replying to @Teighan ??♀️ как кто-то, кто потребляет много сыра на тосте, я могу подтвердить, что это лучший способ нарезать сыр #lifehack#cheeseontoast#tryit♬ original sound - Bella ✎ Honest Paper
"Я делала это всю свою жизнь. Вся моя семья это делает. И вы также попробуйте, ведь вы получите очень ровный кусочек сыра", - сказала Белла и с гордостью показала на камеру свой идеально ровный кусочек.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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