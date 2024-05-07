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Кусочки будут идеально ровными: женщина раскрыла гениальную технику нарезания сыра

Руслана Заклинская
7 мая 2024, 04:53
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Нож не понадобится. Женщина поделилась лайфхаком, который поможет нарезать сыр идеально ровными кусочками.
Кусочки будут идеально ровными: женщина раскрыла гениальную технику нарезания сыра
Как нарезать сыр идеально ровными кусочками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Нарезать сыр вручную - это настоящая проблема. Часто у вас получаются неровные ломтики: некоторые из них слишком толстые, другие немного тонкие. Но, к счастью, решение найдено.

Если вас интересует сырная тематика, прочтите материал Главреда: Как делается сыр с плесенью: вот почему он так дорого стоит.

Белла, известный блогер под псевдонимом @paperbelle, прославилась гениальным методом нарезки сыра, в котором отсутствует традиционное использование ножа. Ее сообразительный лайфхак обещает каждый раз одинаковые кусочки сыра, пишет Mirror.

видео дня

В вирусном видео, женщина рассказала, что использует картофелечистку, чтобы нарезать сыр.

Затем женщина продемонстрировала собственную технику. Она провела картофелечисткой по бруску чеддера и без труда она получила тонкий ровный кусочек сыра, идеальный для бутербродов.

@paperbelle Replying to @Teighan ??‍♀️ как кто-то, кто потребляет много сыра на тосте, я могу подтвердить, что это лучший способ нарезать сыр #lifehack#cheeseontoast#tryit♬ original sound - Bella ✎ Honest Paper

"Я делала это всю свою жизнь. Вся моя семья это делает. И вы также попробуйте, ведь вы получите очень ровный кусочек сыра", - сказала Белла и с гордостью показала на камеру свой идеально ровный кусочек.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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