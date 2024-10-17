КНДР вступила в войну, и настал час Х для отправки войск стран Европы в Украину – Сотник

Байден сделает всё, чтобы закончить войну до конца своей каденции, но после 5 ноября, и тогда вглубь территории России полетит всё, считает Александр Сотник.

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Победы России в этой войне не будет, ей не помогут даже войска КНДР – Сотник / Главред

Главные тезисы:

Байден отреагирует на вступление КНДР в войну после 5 ноября

Победы России в этой войне не будет

России не хватает человеческих ресурсов, население РФ - меньше 70 млн

Корейцы будут массово сбегать с фронта и сдаваться в плен - у них нет мотивации

Северная Корея вступила в войну на стороне России. Теперь её помощь агрессору будет заключаться не только в предоставлении вооружений и боеприпасов, но и в отправке части своих войск. Президент Украины Владимир Зеленский, представляя План победы в Верховной Раде, заявил о том, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России – это уже подтвержденный факт.

Источники в украинской разведке сообщили Суспільне, что Россия формирует "бурятский батальон" на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады российской армии, который комплектуется военнослужащими из Северной Кореи. Речь идёт о трёх тысячах солдат КНДР, которые усилят российские войска в войне против Украины и будут задействованы в Курской области.

Позже издание NV, ссылаясь на свои источники в Силах обороны Украины, сообщило, что Россия готовит на Дальнем Востоке 10 тысяч военных из КНДР для войны с Украиной.

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду, рассказал, почему России понадобились северокорейские военные при её "неограниченном человеческом ресурсе", как вступление КНДР в войну меняет статус этой войны, как Запад ответит на отправку Пхеньяном войск для войны с Украиной, а также почему даже такая поддержка КНДР не поможет России победить.

Почему, на ваш взгляд, России – при её "неограниченном человеческом ресурсе" – понадобились северокорейские солдаты, да ещё и в "бурятском батальоне"? Буряты закончились, или потери среди северных корейцев будут не так болезненны, ведь бунты солдатских матерей не начнутся?

Подтвердился мой тезис, озвученный год-полтора назад, о том, что России воевать нечем и некем. Не такой уж и неисчерпаемый двуногий ресурс у Путина и Кремля. Население-то есть, но его реальная численность – это сегодня, пожалуй, самая охраняемая государственная тайна в России. Про 246 миллионов человек можно говорить сколько угодно, но это неправда. Подозреваю, что сейчас в России нет и 70 миллионов человек – там порядка 67-68 миллионов двуногих осталось. Из них, конечно, можно набрать "мясо" для новых "мясных штурмов", но Путин на это не пойдёт, поскольку кто-то же должен воспроизводить население.

Однако главная причина состоит в том, что Путин боится, что "двуногое мясо" восстанет: одно дело – идти на прожарку за деньги, а совсем другое – когда тебя из тёплой постельки за ноздри вытаскивает военком и приказывает идти защищать. Кого защищать? Путло?

Был негласный пакт между мохнорылыми и Путлом: я не лезу к тебе в политику, а ты не лезешь ко мне. Этот пакт Путин нарушать не хочет, потому что тогда он может вскипятить это глубоко криминальное население и вызвать ответную реакцию "да пошел ты!".

Поэтому Путин обращается к северокорейскому жировичку (лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, – ред.), чтобы тот помог своими организмами. Их, конечно же, совсем не жалко. Речь идёт об отправке на войну 10 тысяч солдат КНДР, и это уже не бригада, а дивизия. Для начала их опробуют в Курской области, а потом бросят выполнять другие задачи, думаю, на "мясные штурмы". Солдатам КНДР не нужно будет платить сумасшедших денег: они же безропотные, из другого государства, из другой пещеры, дружественной.

Я всё жду, когда западные партнёры Украины снимут маску озабоченности со своих лиц и заявят о том, что воронка войны расширяется – КНДР вступила в войну. Пока что, кроме морды озабоченности, я ничего не увидел, никаких внятных оценок этой новости я не услышал. Будем надеяться, что они впереди.

Какими могут быть последствия для фронта такого усиления российской армии, если северные корейцы уже начали убегать с позиций? Есть первые свидетельства о 18-ти сбежавших солдатах КНДР с позиций в Курской и Брянской областях. Подобные беглецы будут ещё?

Будут ещё. Ведь для них это единственный способ спастись. А, кроме того, их в украинском плену, может быть, хоть накормят досыта.

Вспомните, как во Вторую мировую войну немцы использовали беглых русских для того, чтобы те через громкоговоритель агитировали: "Русский Ванюшка, сдавайся! И у тебя будет всё хорошо". Без немецкого акцента, на чистом русском языке. Северокорейских беглецов нужно использовать точно так же, чтобы они высовывались из окопов и на чистом корейском языке обращались к этим организмам, которых пригнал Ким Чен Ын воевать непонятно за что. У северокорейских солдат вообще нет мотивации. За что они будут пластаться на украинских фронтах?

Поэтому бегство будет носить массовый характер.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник рассказал о последствиях вступления КНДР в войну:

Почему солдат КНДР решили задействовать в именно в Курской области, а не на территории Украины?

Мне кажется, это пробный шар. Россия сначала опробует их в Курской области, а потом применит на других направлениях. Потому что проблема Путина с двуногим "мясом" будет только нарастать. И он будет просить у Ким Чен Ына ещё, ещё и ещё. Аппетит приходит во время еды.

Ким Чен Ын даёт Путину 10 тысяч солдат, но Россия попросит ещё, считает Сотник / скриншот

Много ли северокорейских солдат может предоставить Путину Ким Чен Ын, учитывая, что он сам бряцает оружием у границы с Южной Корей, ему самому надо?

Это многослойный вопрос. Ведь речь идёт о противостоянии КНДР не только с Южной Кореей, но и с США, Западом в целом. Сейчас ось зла очень активизировалась, потому что президентская кампания в США выходит на финишную прямую. Как только закончится президентская кампания, и станет понятно, кто станет новым американским президентом, эта нечисть сразу угомонится, и накал будет снижен. А сейчас это всё пока бурлит.

Как, на ваш взгляд, меняет статус этой войны привлечение военнослужащих другого государства? Какими могут быть политические последствия того, что КНДР вступила в войну?

Для КНДР это такой же схематоз, как и для Кремля. Как раньше было – "наша помощь союзникам в рамках расширенного взаимодействия, расширенного военного сотрудничества и взаимопомощи". Вот и Северная Корея так помогает в "СВО".

Но если называть вещи своими именами, то КНДР вступила в войну. Исходя из этого, Запад имеет право расширить свою помощь.

В связи с выборами Байден не пойдёт на то, чтобы дать отмашку "мочить" Россию дальнобойными американскими ракетами. Он не даст Трампу этого козыря. Потому что Трамп и так размахивает везде ядерной войной и кричит, что мы на пороге третьей мировой, мол, посмотрите, что Байден творит. Байден не даст ему этого козыря. И дело не в Украине, а в будущем Америки, в стратегическом видении сегодняшнего момента, к чему это может привести. Следующие четыре года будут очень драматичными, и это отразится и на Украине.

Поэтому до 5 ноября нужно потерпеть, а потом уже будет видно, какое решение примет Байден. Я думаю, что он примет положительное решение – и вглубь пещеры полетит всё, причём настолько далеко, насколько это только возможно.

После вступления в войну КНДР Запад имеет право расширить помощь Украине и дать разрешение на удары вглубь РФ – Сотник / Фото: ОП

То есть вы считаете, что никакой внятной реакции Запада до выборов в США не будет, а после них возможны варианты?

Реакция европейских союзников Украины, скорее всего, будет, а вот реакции США до 5 ноября ждать не стоит.

А могут ли те европейские страны, которые раннее заявляли о своей готовности отправить в Украину свои войска, теперь перейти от слов к делу? Как мы помним, президент Франции Макрон был очень активен в этом вопросе.

Этот как раз тот момент, который уже необходимо прояснить. Со вступление в войну третье страны настал час Х – тот момент, когда странам Запада пора сказать своё слово и тоже вступить в эту войну.

Вступят? Решимости хватит?

Не возьму на себя смелость и ответственность сказать за них. Они скажут всё сами.

Иными словами, вы считаете, что после выборов в США Байден даст разрешение наносить удары вглубь России, а европейские страны, возможно, отправят свои войска в Украину. Как ещё Запад может отреагировать на вступление КНДР в войну?

Не могу сказать. Однако вряд ли Украину в ускоренном порядке примут в НАТО, о чем говорил Зеленский, представляя План победы. Его выступление в Раде мне показалось пожеланием "всего хорошего против всего плохого". Я не услышал там конкретных стратегических путей достижения победы, а если это план, они должны там быть. Правда, возможно, эти пути прописаны в закрытой части плана. Пока что это пожелания Киева относительно того, что должны сделать союзники, а вот что должен сделать Киев – об этом не говорится.

Зеленский в Раде представил План победы, первый пункт которого – приглашение Украины в НАТО уже сейчас / скриншот

Способен ли Путин привлечь войска ещё каких-либо стран, помимо КНДР? Того же Лукашенко он может наконец уговорить?

Лукашенко на это не пойдёт, поскольку для него это смертный приговор. У него другие планы. У него Коленька в Китае, а сам Лукашенко уже думает о том, как отойти от дел и остаться в живых. Лукашенко будет своей хитрой задницей петлять до последнего. Потому – вряд ли.

КНДР – это единственное государство, которое Путин может реально и открыто привлечь к войне. И он это сделал. Вступление в войну войск КНДР не поможет Путину победить, считает Сотник / скриншот

В ситуации, когда союзники России поддерживают её не только оружием и боеприпасами, но и предоставляют свои войска, а союзники Украины замерли в ожидании выборов в США, как, по-вашему, выглядят шансы каждой из сторон на успех и победу в этой войне?

Шансов у России на победу не прибавляется. Она демонстрирует готовность воевать до последнего украинца. Песков заявил, что План победы Зеленского – это "переупакованный план США по войне до последнего украинца". Так вот, "до последнего украинца" хочет воевать Кремль. И он будет использовать бурятов, северных корейцев – кого угодно: кого можно прожарить, того и отправит на войну.

Сейчас идёт война на уничтожение украинцев, а не на победу России. Потому что победы России в этой войне не будет.

Мне кажется, нужно дотерпеть до 5 ноября, а потом будут подвижки. По крайней мере, после 5-го числа будет понятно, либо на первые позиции выходят Трамп и Республиканская партия, либо продолжается линия демократов. Тогда будет совершенно другая линия поведения стран НАТО. Ведь мы знаем, какие у Трампа взаимоотношения с Альянсом, какие претензии к нему. В случае победы Трампа будет очень много сложностей.

Хоть я и не американец, но лично для меня была бы более предпочтительной победа Камалы Харрис, которая продолжит линию Байдена и, безусловно, будет поддерживать Украину. Но тогда и Байден сделает всё, чтобы до конца его каденции этот вопрос закрыть, чтобы не оставлять Камале этот, простите, "геморрой" в виде войны в Европе.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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