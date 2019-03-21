Россия и Украина ведут судебную войну за скифское золото – NBC News

21 марта 2019, 05:07

Судьба артефактов должна быть решена в середине июня 2019 года.

Скифское золото
Скифское золото / УНИАН

Украина и Россия ведут жаркую судебную битву за драгоценную коллекцию скифского золота из Крымского полуострова. В коллекцию входят старинные украшения, драгоценные камни, шлемы и ножны из четырех музеев Крыма. Артефакты отдали в аренду музею в Амстердаме в 2014 году - примерно в то же время Россия аннексировала Крым. Об этом идет речь в материале NBC News, перевод которого публикует Главред.

Коллекция артефактов подчеркивает богатую историю Крыма как своеобразного моста между Европой и Азией. "Никогда ранее Украина не предоставляла столько ценных археологических экспонатов в аренду", - отметили в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В августе 2014 года музей вернул артефакты, которые он арендовал у Национального исторического музея Украины. Однако после того, как обе стороны столкнулись в конфликте за это имущество, в музее все еще остается 572 спорных предмета.

Читайте такжеВ Нидерландах суд решил вернуть Украине скифское золотоВ 2016 году голландский суд постановил, что артефакты должны быть возвращены Украине, поскольку они являются частью наследия страны, но крымские музеи обжаловали это решение. Слушание апелляции состоялось 11 марта в Амстердамском суде, где адвокаты обеих сторон представили окончательные аргументы.

Мариэль Коппенол-Лафорс, юрист из Роттердама, представляющая крымские музеи, заявила, что они были официальными хранителями исторических артефактов во время выставки в Амстердаме и до сих пор ими остаются.

В совместном заявлении, опубликованном в Интернете в день апелляции, четыре крымских музея сообщили, что некоторые из их лучших экспонатов были переданы в дар амстердамскому музею под гарантию безусловного возвращения. "Мы уверены, что у нас есть бесспорные права на эти экспонаты", - говорится в их заявлении.

Мартен Сандерс, один из юристов, представляющих интересы Украины, заявил, что аннексия Крыма признана незаконной ООН, Европейским Союзом и многими другими международными организациями.

 "Исходя из международного права, Нидерланды и их суды не должны признавать аннексию, - говорит Сандерс. – Это означает, что любые претензии на археологические находки или культурное наследие из Крыма должны предъявляться признанным суверенным государством, которым является Украина".

По словам Сандерса, Украина ссылается на конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, чтобы аргументировать свое право собственности. Конвенция касается незаконного ввоза, вывоза и передачи культурных ценностей.

 "До тех пор, пока музеи Крыма находятся в ведении властей Российской Федерации и пока территория, на которой они размещены, оккупирована Российской Федерацией, Украина не может осуществлять государственный контроль над музеями и их коллекциями. Таким образом, сокровища должны храниться в Киеве", - уверен Сандерс.

Но на данный момент артефакты находятся на юридическом попечении Музея Алларда Пирсона, который будет их хранить, пока стороны конфликта не урегулируют все вопросы в судебном порядке.

Читайте такжеИстерика в России. Возвращение "скифского золота" Украине назвали "похищением"Несмотря на постановление суда первой инстанции против ее клиентов, Коппенол-Лафорс сказала, что она по-прежнему с оптимизмом смотрит на исход судебного разбирательства, поскольку у крымских музеев есть "веские для этого аргументы". Она говорит, что окончательное решение ожидается в середине июня, но эта дата точно не установлена.

И Коппенол-Лафорс, и Сандерс сходятся только в одном: юридическая битва за исторические артефакты между двумя народами, которые также вовлечены в территориальный спор, может стать прецедентом в мире.

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