Politico: Путин превратил Крым в мини-СССР

Владимир Путин / Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин посетил оккупированный Симферополь, крупнейший город в Крыму, в понедельник 18 марта в связи с пятой годовщиной аннексии Кремлем Черноморского полуострова. Этот неожиданный шаг Кремля испортил отношения между Россией и западными странами до самого низкого уровня с конца Холодной войны. Об этом идет речь в материале Politico, перевод которого публикует Главред.

Короткое выступление Путина на концерте с участием рок-групп и прокремлевского рэпера стало кульминацией четырехдневного празднования в Крыму, в котором приняли участие печально известные проправительственные байкеры "Ночные волки". Центр Симферополя был заблокирован с самого начала визита Путина, а снайперы служб безопасности заняли позиции на крышах домов с видом на главную площадь, где установлен памятник Ленину.

Читайте такжеПутин в аннексированном Крыму заговорил по-украински: опубликовано видеоМестные жители уверяют, что они счастливы быть частью России. "Все становится лучше. Крым быстро развивается", - говорит электрик Олег Бабанин. "Я не жалею о присоединении к России, даже если уровень жизни существенно не повысился", - говорит Татьяна Бодрова, домохозяйка.

Вдали от главного праздника в Симферополе семьи позируют для фотографий рядом со статуей "зеленых человечков" - российских солдат без знаков отличия - которые стали инициаторами захвата Крыма. Бронзовая статуя, на которой изображена маленькая девочка, вручающая солдату цветы в полном боевом снаряжении, сопровождается табличкой с надписью: "От благодарных жителей Крыма".

Кремль заявляет, что с момента аннексии он вложил в Крым не менее 13,5 млрд евро – это больше, чем почти в любой другой регион России. К примеру, Кремль построил мост длиной 19 километров и шоссе длиной 250 километров, чтобы соединить Крым с материковой частью России, потратив на это 6 млрд евро.

Правда, не все в Крыму испытывают чувство счастья и радости. Критики обвиняют Кремль в развертывании огромного количества агентов спецслужб в попытке искоренить инакомыслие. Противники российского правления, в том числе этнические украинцы, крымские татары и этнические русские, которые остаются верными Киеву, указывают на царящую атмосферу страха.

"Когда мы были частью Украины, никто не требовал, чтобы я демонстрировал свой патриотизм", - говорит Сергей, бывший офицер Красной армии, который попросил не называть его фамилию из-за возможных репрессий. – Но в сегодняшнем Крыму вы должны кричать о том, какой вы большой патриот каждый день. Они превратили Крым в мини-Советский Союз. Стукачи здесь повсюду".

Читайте также"Военная катастрофа": Волкер оценил вариант с возвратом Крыма Украине путем оружияКрымские татары, мусульманская этническая группа, которая составляет около 12% от общей численности населения полуострова, возможно, пострадали больше всего. По данным Human Rights Watch, с 2014 года исчезли более десятка крымских татар. Шесть из них были позже найдены мертвыми. Наиболее громкое дело касалось 39-летнего Решата Аметова, которого в марте 2014 года посадили в машину члены пророссийской военизированной группировки. Почти две недели спустя его тело в наручниках было найдено в лесу. Похищение Аметова, которое произошло среди бела дня, было снято свидетелем и загружено на YouTube. Тем не менее никто не был привлечен к ответственности за его убийство.

В конце 2018 года российские сотрудники службы безопасности арестовали еще одного крымского татарина Эдема Бекирова, страдающего на диабет и заболевание сердца, по обвинениям в контрабанде взрывчатых веществ и оружия. Сторонники Бекирова говорят, что обвинения абсурдны, указывая на то, что 58-летний агроном носит протез и передвигается на костылях.

"Это было сделано для того, чтобы напугать людей", - говорит Заир Смедля, известный крымскотатарский активист из Красногвардейска, небольшого городка под Симферополем. - Российские силы безопасности хотели продемонстрировать, что никто не может ожидать пощады. Это тактика гестапо". Смедля также подчеркивает, что крымские татары привержены мирному сопротивлению русскому правлению. "Мы знаем, что, если мы возьмемся за оружие, это даст Кремлю повод начать полномасштабную военную операцию против нас".

Читайте такжеПочему Запад не должен прощать России КрымНесмотря на растущие экономические проблемы России, Путин настаивает на том, что вопрос Крыма не подлежит обсуждению. Не только в Крыму захват Россией украинской территории вызвал глубокие разногласия. Аннексия, которую прокремлевские политики назвали исправлением исторической несправедливости, вызвала волну патриотической эйфории в России, в результате которой рейтинг одобрения Путина взлетел до небес. Через несколько недель после появления "зеленых человечков" в Крыму, Россия направила войска на восток Украины, чтобы усилить сепаратистское движение. В этой бешеной атмосфере Путин обрушился на критиков Кремля, назвав их "национальными предателями", а государственные СМИ назвали оппозиционных деятелей "пятой колонной", которую финансируют западные спецслужбы.

Московские власти впервые порвали с традицией проведения массовых политических митингов в честь годовщины аннексии в 2019 году. Официальные лица заявили, что это решение связано с широко распространенным мнением об успешном укреплении позиций России на полуострове. "Настроение изменилось", - говорит Валерий Фадеев, член Общественной палаты России, которая консультирует правительство РФ. - Крым стал частью повседневной жизни и перестал быть политическим вопросом".

Тем не менее, аналитики предполагают, что растущее возмущение экономическими издержками аннексии Крыма, а также военной кампанией России в Сирии, скорее всего, повлияло на решение Кремля не проводить в этом году триумфальный митинг в честь аннексии Крыма на Красной площади в Москве.

Читайте такжеДжемилев выяснил, что Путин считает аннексию Крыма ошибкой"В течение прошлого года социологи начали слышать от респондентов в фокус-группах, что Крым слишком дорого обходится России, и мы тратим много денег на зарубежные военные авантюры", - говорит Екатерина Шульман, московский политолог. Эти опасения, по словам Шульман, нашли отражение в недавнем обращении Путина к парламенту, в котором почти все внимание уделялось внутренним проблемам.

Аналитики уверены, что даже после того, как правление Путина закончится, его преемника могут обвинить в "предательстве", если он или она попробуют вернуть полуостров Украине.

"В России не ожидают, что Запад в ближайшем будущем исключит вопрос Крыма из актуальной повестки дня", - говорит глава Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. – Нет даже предпосылок для разговора об этом".