"Пролив станет болотом": в России всполошились из-за Крымского моста

Стало известно о новой проблеме с Крымским мостом / Reuters

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил о том, что строительство Крымского моста привело к заболачиванию Керченского пролива, что может грозить Азовскому морю исчезновением.

"Написал мне инженер из Керчи, который выразил опасение о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов, уже официально глубина уменьшилась на полтора метра", – сказал ученый.

Он предупредил, что если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между Черным и Азовским морями, пишет Обозреватель.

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"Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому, в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось", – добавил Медовар.

По его мнению, для сохранения Азовского моря, необходимо срочно демонтировать Крымский мост и освободить пролив.

Напомним, ранее в Украине предупредили, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым создает практически эффект дамбы, который приведет к заиливанию Азовского моря.