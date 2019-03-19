Почему Запад не должен прощать России Крым

Крым / Reuters

Пять лет назад в Крыму состоялся скандальный референдум о т.н. присоединении полуострова к России. Это была незаконная аннексия. Этой темой нельзя пренебрегать, просто потому, что не нужно привыкать к беззаконию.

Большая ложь началась с аннексии. Так называемый референдум о присоединении Крыма к России проходил под дулами автоматов. Сам Владимир Путин признался, что так называемые "зеленые человечки" в Крыму были русскими солдатами. Тот, что ни один выстрел за время аннексии не был зафиксирован, является еще одной легендой, распространяемой Москвой. У России есть целый ряд аргументов для обоснования своего агрессивного подхода.

Четыре необоснованных аргумента России

Аргумент №1 - ссылка на Косово, которое, было признано многими государствами. Это сравнение не работает. В Косово албанцы систематически подвергались преследованиям и убийствам в течение многих лет. В Крыму же не было репрессий против русскоязычных людей. И даже после смены власти в Киеве в начале 2014 года не было никаких признаков того, что украинские националисты жестоко нападают на русскоязычных жителей Крыма. С другой стороны, украинцы пытались противостоять русским солдатам в Крыму.

Читайте такжеКрым как символ бессилия и капитуляции Запада перед ПутинымАргумент № 2 заключается в том, что полуостров был "всегда русским". Это неверно. Право собственности не имеет обратной силы, чтобы не служить текущим интересам.

Аргумент № 3: Лидер СССР Никита Хрущев в 1950-х годах незаконно отобрал Крым у Российской Советской Республики и передал его Украинской Советской Республике. Это тоже не аргумент. Советского Союза больше не существует. После его распада появились независимые государства, в том числе и Украина. И Россия взяла на себя обязательство в Будапештском меморандуме уважать и защищать границы Украины. Вот почему Украина отказалась от своего ядерного оружия.

Аргумент №4. Подавляющее большинство крымчан хотели быть гражданами России. Это не оправдывает то, как Россия захватила Крым. И то, что произошло пять лет назад, не было воссоединением по образцу Германии, как однажды сказал Путин.

Россия продолжает милитаризировать регион

Тем не менее, тема аннексии Крыма не стоит в международной повестке дня сегодня. В лучшем случае, ведется работа по установлению мира на востоке Украины. Но Минский процесс не прогрессирует, а Крым не фигурирует в Минском соглашении.

Это расстраивает. Тем более что в Крыму наблюдается несправедливость. Любой, кто сегодня ставит под сомнение принадлежность полуострова к России, подвергается тюремному заключению. Ярким примером этого является Олег Сенцов. Он был приговорен к 20 годам в России. Особую группу опасности представляют крымские татары, многие из которых также считают, что полуостров принадлежит Украине.

Россия также продолжает наращивать военную мощь в Крыму. Несколько месяцев назад российский флот обстреливал украинские корабли в Азовское море, недалеко от Крыма. Россия находится в процессе милитаризации Черного моря.

Читайте такжеКрым стал тяжелым бременем для экономики РоссииНаблюдение за всеми этими инцидентами и событиями очень важно. Но это становится все труднее делать, поскольку правительство Украины требует от иностранцев въезжать в Крым с материковой Украины, а не из России. Это контрпродуктивно, потому что очень сложно попасть на полуостров и посмотреть на ситуацию изнутри.

Маловероятно, что Крым вернется в состав Украины в обозримом будущем. Но это не значит, что следует пренебрегать данным вопросом, просто потому, что мы привыкли к беззаконию. Текущее состояние опасно. Крым должен оставаться в актуальной повестке дня, в том числе и для предотвращения дальнейшей оккупации территорий.

Гезин Дорнблют, немецкая журналистка для Deutschlandfunk