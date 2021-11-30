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Собирал по деталям 30 лет: украинец отреставрировал 85-летнее BMW

30 ноября 2021, 13:18
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Над восстановлением автомобиля житель Закарпатья работал самостоятельно.

На реставрацию автомобиля закарпатец потратил 30 лет / suspilne.media

Житель города Берегово в Закарпатской области Янош Шепа самостоятельно отреставрировал автомобиль BMW, которому 85 лет.

Мужчина называет автомобиль своей "сказочной машиной" и рассказывает, что потратил на ее восстановление три десятилетия, сообщает "Суспільне".

"Она для меня, как сказочная машина. Я ее собирал на протяжении 30 лет. Машина была в коробках: двигатель отдельно, здесь обшивки не было. Два зеркала, два малых поворотника – это из Англии. Тормозные манжеты из Аргентины", – отметил Янош Шепа.

Это не единственная вещь с историей в коллекции закарпатца. Мужчина собирает и реставрирует старинные вещи. Так, у него есть голландский велосипед фирмы "Ariane", которому 31 год. По словам мужчины, это один из любимых велосипедов голландской королевы.

Сейчас Янош Шепа занимается реставрацией еще одного велосипеда, который был создан в Будапеште в 1930-х годах.

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Читайте такжеВ Запорожье вернут к жизни уникальный Музей истории казачества и весь остров ХортицаКроме этого, закарпатец основал два музея – краеведческий и музей виноградарства и виноделия.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостью. 30-летний блогер Тарас Иващишин хотел поднять настроение прохожим и водителям. Теперь горожане и туристы фотографируют авто как памятку.

В то же время в Киеве предлагают обновить монумент "Родина-Мать" и превратить его в статую Архистратига Михаила. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета.

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берегово новости Украины новости Закарпатья автомобили
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