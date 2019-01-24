Как поздравить с Днем студента 2019 на словах и в анимированных открытках

Главред собрал самые прикольные поздравления с Днем студента.
25 января, в День Татьяны 2019, Украина и многие другие страны отмечают День студента.
Праздники "сроднились" недаром, ведь святая Татьяна – покровительница студентов и заступница всех Тань. У нее просят ясного ума и хорошей памяти.
Главред собрал самые прикольные поздравления с Днем студента в прозе, стихах и прикольных картинках – для медика и журналиста, подруге и знакомым Таням, и просто знакомым.
День студента: поздравления в прозе
Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии.
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Лекций — нескучных, профессоров — нестрогих, семинаров — интересных и плодотворных. Зачетов — автоматом, сессий — коротких, лабораторных — самосдающихся, а курсовых — самопишущихся. Ночей — веселых, друзей — бесшабашных. С Днем студента!
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Поздравляю с Днем студента! Желаю драйва, позитива и новых впечатлений. Пусть преподаватели будут лояльными, в зачетке живет шара, а курсовые пишутся сами. Пускай студенческие годы станут самыми лучшими и незабываемыми в жизни!
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Всех студентов хочу поздравить с их днем и пожелать ценить это замечательное время под названием студенчество, не терять зря время, а постигать науку, познавать и развиваться, а также наслаждаться молодостью и быть на позитиве!
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С Днем Студента, ребятки! Лучших вам учебных моментов и самых крутых впечатлений по жизни. Будьте настойчивы, идя к своей мечте. Успеха, побольше улыбок, веселья и напористости в достижении целей. Будьте счастливы, любимы — и дарите те же эмоции родным и дорогим людям!
День студента: поздравления в стихах
3 смс - 179 символов:
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
4 смс - 211 символов:
С Днем студента! Шары славной,
Добрых преподов вагон,
Чтоб веселье бурной лавой,
Залило бы знаний дом.
Пусть, все сессии сдаются,
С легкостью, на раз и два.
Пусть, глаза твои смеются,
Будет жизнь светла, легка.
***
3 смс - 189 символов:
А в запасе нет котлет,
Нет борща и буженины,
Потому что ты студент,
Привыкай к голодной жизни.
Ты учись, не унывай,
Пусть бежит удача в руки,
Только зубки не сломай
О гранитный стан науки!
***
4 смс - 230 символов:
Веселый праздник — День Студента,
В общаге всей переполох,
И препод злой, как в знак презента
Окажется не так уж плох:
Преподнесет свой поздравок
Шальным, веселым, молодым
Отменит скучный свой урок.
Отпразднуем, быть может, с ним?
Привітання з Днем Тетяни та Днем студента
Щоб найкраще все збулося,
Щоб на світі все вдалося.
Здоров’я й миру ми бажаєм,
І з днем студента ми вітаєм!
***
Хай на парах гарно спиться,
А удома не сидиться!
Щоб конспекти не писались,
А екзамени здавались!
Щоб на парах не питали,
А відмінно завше клали!
В бібліотеку не ходити,
Над книжками не сидіти,
І шпаргалки не писати,
"Автомат" по всьому мати!
Жити щиро і на повну,
Щоб студентом бути кровно!
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З нагоди Дня студента Вітаю шановне студентство з професійним святом. Студенти завжди були авангардом української молоді. Від вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі у суспільних перетвореннях великою мірою залежить майбутнє України. Для того, щоб здійснилися сміливі плани й справдилися заповітні мрії наших юних громадян, в Україні створюються всі необхідні умови для отримання якісної освіти й професійного становлення молоді. Бажаю українському студентству миру, щастя, успіхів у навчанні, добрих справ в ім’я України.
***
Молодіжний й відчайдушний,
День студента вже настав.
Я вітаю і бажаю —
Щоб в навчанні ти встигав.
Щоб усі науки разом
Знайшли притулок в голові,
Й тобі допомагали
У дорослому житті!
Нехай всі сесії здаються
І не бувало, щоб хвостів,
Нехай студенти всі сміються,
Бажаю щастя й радощів!
***
З днем студента, кращий друг!
Май найкращих ти подруг!
Мерседес собі купити,
І по клубах потусити.
Цілий світ тобі відкритий —
Може станеш знаменитий!
Все залежить лиш від тебе,
Головне — учиться треба!
***
Шановні друзі! Від імені [назва організації] у День студента сердечно бажаю нинішньому і наступним студентським поколінням бути на рівні високих вимог сучасного життя. Нехай збудуться всі ваші мрії та назавжди збережеться у ваших серцях романтика студентських літ. Бажаю вам примножувати свою енергію, неодмінних успіхів у навчанні, нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фізичного розвитку. Вірю у ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє рідної України.
***
Рученьки терпнуть,
Злипаються віченьки.
Боже чи довго тягти?
Це перша пара.
Ну, як же не хочеться
Ранком на неї іти.
Ще й викладач підозріло так дивиться.
Видно уже він забув,
Те, що колись же
Він жив так самісінько,
В час як студентом ще був.
А от студенти…Така у них доленька:
Сповнена сонних проблем.
Тож перша пара — це гірше неволеньки…
Так що ми більше сюди не прийдем.