Как поздравить с Днем студента 2019 на словах и в анимированных открытках

25 января, в День Татьяны 2019, Украина и многие другие страны отмечают День студента.

Праздники "сроднились" недаром, ведь святая Татьяна – покровительница студентов и заступница всех Тань. У нее просят ясного ума и хорошей памяти.

Главред собрал самые прикольные поздравления с Днем студента в прозе, стихах и прикольных картинках – для медика и журналиста, подруге и знакомым Таням, и просто знакомым.

День студента: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии.

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Лекций — нескучных, профессоров — нестрогих, семинаров — интересных и плодотворных. Зачетов — автоматом, сессий — коротких, лабораторных — самосдающихся, а курсовых — самопишущихся. Ночей — веселых, друзей — бесшабашных. С Днем студента!

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Поздравляю с Днем студента! Желаю драйва, позитива и новых впечатлений. Пусть преподаватели будут лояльными, в зачетке живет шара, а курсовые пишутся сами. Пускай студенческие годы станут самыми лучшими и незабываемыми в жизни!

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Всех студентов хочу поздравить с их днем и пожелать ценить это замечательное время под названием студенчество, не терять зря время, а постигать науку, познавать и развиваться, а также наслаждаться молодостью и быть на позитиве!

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С Днем Студента, ребятки! Лучших вам учебных моментов и самых крутых впечатлений по жизни. Будьте настойчивы, идя к своей мечте. Успеха, побольше улыбок, веселья и напористости в достижении целей. Будьте счастливы, любимы — и дарите те же эмоции родным и дорогим людям!

День студента: поздравления в стихах

3 смс - 179 символов:

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

4 смс - 211 символов:

С Днем студента! Шары славной,

Добрых преподов вагон,

Чтоб веселье бурной лавой,

Залило бы знаний дом.

Пусть, все сессии сдаются,

С легкостью, на раз и два.

Пусть, глаза твои смеются,

Будет жизнь светла, легка.

***

3 смс - 189 символов:

А в запасе нет котлет,

Нет борща и буженины,

Потому что ты студент,

Привыкай к голодной жизни.

Ты учись, не унывай,

Пусть бежит удача в руки,

Только зубки не сломай

О гранитный стан науки!

***

4 смс - 230 символов:

Веселый праздник — День Студента,

В общаге всей переполох,

И препод злой, как в знак презента

Окажется не так уж плох:

Преподнесет свой поздравок

Шальным, веселым, молодым

Отменит скучный свой урок.

Отпразднуем, быть может, с ним?

Привітання з Днем Тетяни та Днем студента

Щоб найкраще все збулося,

Щоб на світі все вдалося.

Здоров’я й миру ми бажаєм,

І з днем студента ми вітаєм!

***

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти не писались,

А екзамени здавались!

Щоб на парах не питали,

А відмінно завше клали!

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

"Автомат" по всьому мати!

Жити щиро і на повну,

Щоб студентом бути кровно!

***

З нагоди Дня студента Вітаю шановне студентство з професійним святом. Студенти завжди були авангардом української молоді. Від вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі у суспільних перетвореннях великою мірою залежить майбутнє України. Для того, щоб здійснилися сміливі плани й справдилися заповітні мрії наших юних громадян, в Україні створюються всі необхідні умови для отримання якісної освіти й професійного становлення молоді. Бажаю українському студентству миру, щастя, успіхів у навчанні, добрих справ в ім’я України.

***

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю —

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються

І не бувало, щоб хвостів,

Нехай студенти всі сміються,

Бажаю щастя й радощів!

***

З днем студента, кращий друг!

Май найкращих ти подруг!

Мерседес собі купити,

І по клубах потусити.

Цілий світ тобі відкритий —

Може станеш знаменитий!

Все залежить лиш від тебе,

Головне — учиться треба!

***

Шановні друзі! Від імені [назва організації] у День студента сердечно бажаю нинішньому і наступним студентським поколінням бути на рівні високих вимог сучасного життя. Нехай збудуться всі ваші мрії та назавжди збережеться у ваших серцях романтика студентських літ. Бажаю вам примножувати свою енергію, неодмінних успіхів у навчанні, нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фізичного розвитку. Вірю у ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє рідної України.

***

Рученьки терпнуть,

Злипаються віченьки.

Боже чи довго тягти?

Це перша пара.

Ну, як же не хочеться

Ранком на неї іти.

Ще й викладач підозріло так дивиться.

Видно уже він забув,

Те, що колись же

Він жив так самісінько,

В час як студентом ще був.

А от студенти…Така у них доленька:

Сповнена сонних проблем.

Тож перша пара — це гірше неволеньки…

Так що ми більше сюди не прийдем.